Cinema 16.12.2025

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

Μια κινηματογραφική εμπειρία που ξανασυστήνει τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες σε μια νέα εποχή έρχεται στις 8/1/ 2026. Μια ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ σε σενάριο - σκηνοθεσία απο τον Αλέξανδρο Ρήγα, παραγωγή: Showtime Productions - Παντελής Καλατζής και διανομή: GD Plus Productions
Μία ιστορία γυναικείας εκδίκησης έρχεται στη μεγάλη οθόνη με δύο ταινίες, «Τί Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;» (Μέρος Πρώτο  Μέρος Δεύτερο). Το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;» είναι το πρώτο κεφάλαιο μιας κινηματογραφικής ιστορίας που θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια.

Παρακολουθεί τέσσερις γυναίκες καθώς αντιμετωπίζουν το σκοτεινό παρελθόν που σημάδεψε τη ζωή τους και επιχειρούν να πάρουν την εκδίκηση, που ποτέ δεν ξέχασαν. Με τόλμη, χιούμορ και μια αναρχική, σχεδόν παιδική διάθεση, οι ηρωίδες διεκδικούν τη δική τους δικαίωση.

Η πρώτη ταινία ανοίγει τον δρόμο για μια ιστορία ανατροπών, συγκίνησης και μαύρης κωμωδίας, θέτοντας τις βάσεις για την καταιγιστική συνέχεια που θα ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος.

Σύνοψη

Τέσσερις γυναίκες – η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό – που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους.

Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν σχεδιάσει. Το οργανωμένο σχέδιο που είχαν στο μυαλό τους μετατρέπεται σε έναν καταιγισμό κωμικοτραγικών περιστατικών, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων αποτυχιών. Ανάμεσα στο σκοτάδι της μνήμης και στη φάρσα της πραγματικότητας, οι τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για δικαίωση και στις ανθρώπινες αδυναμίες τους.

Με μαύρο χιούμορ, ένταση και στιγμές βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις, Μωρή; Πρώτο Μέρος» εγκαινιάζει την κινηματογραφική εποχή μιας εμβληματικής ιστορίας αυτοδικίας που θα κορυφωθεί στο «Δεύτερο Μέρος».

Δείτε το επίσημο trailer της ταινίας ΕΔΩ: https://youtu.be/UiY97bVKlMk

Πρωταγωνιστούν
(με αλφαβητική σειρά)

Βασιλική Ανδρίτσου (Αλέκα Καλουδάκη)
Παναγιώτα Βλαντή (Ντομινίκ Σεζάρ)
Μαρία Λεκάκη (Φωτεινή Τσιντικίδου)
Λένα Ουζουνίδου (Πόπη Καμένου)
και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Γεράσιμος Μαντάς)

Συμμετέχουν
Ταξιάρχης Χάνος (Παπαλάμπρος)
Τάσος Ιορδανίδης (Μάρκος Δαρείωνος)
Κώστας Φιλίππογλου (Ανέστης Τσιντικίδης)
Γιάννης Στάνκογλου (Joe Widmark)
Νίκη Λάμη (Ντίντα Μηνιάτη)
Βαλέρια Κoυρούπη (Φιλαρέτη)
Λευτέρης Ελευθερίου (Αμπντούλ)
Ιβάν Σβιτάιλο (Χρόνης Στάθης)
Μαρία Κατσανδρή (Κάκια Καμένου)
Κώστας Κόκλας (Μάκης Καμένος)
Μαρία Δεμεσιώτου (Ελευθερία Πλατιά)
Αντώνης Γιαννακός (Γιώργος Μανιάτης)
Τραϊάνα Ανανία (Τζέλι Φαμπιάνο)
Θεοφίλης Πασχάλης (Μάνος Κωστόπουλος)
Διονύσης Κοκοτάκης (Χρύσανθος Βλουτής)
και η Πέμη Ζούνη

Συντελεστές

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας
Παραγωγός: Παντελής Καλατζής
Εκτέλεση παραγωγής: Showtime Productions
Διευθυντής φωτογραφίας: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος
Ηχολήπτης: Χρήστος Λουλούδης
Σκηνογράφος: Λία Ασβεστά
Ενδυματολόγος: Ελένη Μπλέτσα

Διανομή: GD Plus Productions

Μεγάλοι Χορηγoί

Ν1 Casino

UBER
Optima Bank

Μπορείτε να κατεβάσετε το πόστερ της ταινίας σε υψηλή ανάλυση ΕΔΩ

Ακολουθήστε
«Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;»
για όλα τα νεότερα:
Facebook | Instagram | ΤikΤok

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

#ΤιΨυχήΘαΠαραδώσειςΜωρή#Trailer#ComingSoon

