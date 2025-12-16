MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 16.12.2025

Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

Η τεράστια επιτυχία της ταινίας της Disney με πρωταγωνιστή τον Gary De’Snake αυξάνει τη ζήτηση για εξωτικά ερπετά και προκαλεί ανησυχία στις κινεζικές αρχές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η κινηματογραφική επιτυχία του «Zootopia 2» δεν περιορίστηκε στις αίθουσες. Στην Κίνα, ο νέος χαρακτήρας της ταινίας, ο μπλε και χαρισματικός Gary De’Snake, έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο που επηρεάζει ακόμη και τις καταναλωτικές συνήθειες των νέων. Η θετική και τρυφερή απεικόνιση του φιδιού στην ταινία οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον για πραγματικά ερπετά, ακόμη και για είδη με ισχυρό δηλητήριο. Στην ταινία, ο Gary De’Snake προσπαθεί να αποκαταστήσει τη φήμη της οικογένειάς του και όλων των ερπετών, με τη βοήθεια των κεντρικών ηρώων της σειράς, της λαγού Judy Hopps και της αλεπούς Nick Wilde. Τη φωνή του χαρακτήρα χαρίζει ο Ke Huy Quan, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη δημοφιλία του.

Η επιτυχία της ταινίας στην Κίνα είναι εντυπωσιακή. Το «Zootopia 2» έχει ξεπεράσει τα 3,55 δισ. γουάν σε εισπράξεις, περίπου 503 εκατ. δολάρια, και αποτελεί πλέον την πιο εμπορική ξένη ταινία animation όλων των εποχών στη χώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε το πρώτο «Zootopia» του 2016. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταινία έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Box Office Mojo.

Διάβασε επίσης: «Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

Η επιτυχία αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Σύμφωνα με την κινεζική κρατική εφημερίδα The Paper, μετά την κυκλοφορία της ταινίας παρατηρήθηκε εκτόξευση στις αναζητήσεις και στις τιμές για τον ινδονησιακό pit viper, με το κόστος να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες γουάν. Τα ερπετά κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος του 2024, περισσότερα από 17 εκατ. άτομα στη χώρα είχαν εξωτικά κατοικίδια, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Περισσότερο από το 60% αυτών ανήκε στη Generation Z, ενώ η συνολική αξία της αγοράς πλησίαζε τα 10 δισ. γουάν. Έκθεση του 2025 για τη βιομηχανία κατοικιδίων στην Κίνα αναφέρει ότι τα φίδια αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των ερπετών που διατηρούνται ως κατοικίδια.

Παρότι η εκτροφή του ινδονησιακού pit viper δεν είναι παράνομη, η αυξανόμενη τάση αγοράς δηλητηριωδών φιδιών μέσω διαδικτύου έχει προκαλέσει ανησυχία. Η κρατικά συνδεδεμένη εφημερίδα The Beijing News, επισημαίνει ότι, παρά τη γοητευτική απεικόνιση του μπλε φιδιού στην ταινία, το πραγματικό ζώο δεν είναι ακίνδυνο. «Αν ένα δηλητηριώδες φίδι δραπετεύσει ή επιτεθεί, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τον ιδιοκτήτη του, αλλά και τη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, πολλοί θαυμαστές του Gary De’Snake στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές. Στο Taobao, τα κουτιά έκπληξη με φιγούρες του μπλε φιδιού συγκαταλέγονται στα 10 πιο δημοφιλή προϊόντα της εβδομάδας, ενώ τα λούτρινα παιχνίδια του χαρακτήρα εξαντλούνται γρήγορα.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Disney Zootopia 2 Ζωούπολη 2 Κίνα φίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

16.12.2025
Επόμενο
“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

16.12.2025

Δες επίσης

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους
Cinema

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

16.12.2025
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Cinema

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16.12.2025
Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious
Cinema

Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious

16.12.2025
Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix
Cinema

Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix

16.12.2025
Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει
Cinema

Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

15.12.2025
Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Cinema

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

15.12.2025
Ο ηθοποιός των Pulp Fiction και The Mask, Peter Greene, βρέθηκε νεκρός
Cinema

Ο ηθοποιός των Pulp Fiction και The Mask, Peter Greene, βρέθηκε νεκρός

15.12.2025
Πώς θα ήταν το Stranger Things αν είχε γυριστεί στην Ελλάδα – Η ελληνική version που έχει γίνει viral στο TikTok
Cinema

Πώς θα ήταν το Stranger Things αν είχε γυριστεί στην Ελλάδα – Η ελληνική version που έχει γίνει viral στο TikTok

15.12.2025
Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει τον λόγο που κρύβει το πρόσωπό του
Cinema

Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει τον λόγο που κρύβει το πρόσωπό του

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη