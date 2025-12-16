Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

Η κινηματογραφική επιτυχία του «Zootopia 2» δεν περιορίστηκε στις αίθουσες. Στην Κίνα, ο νέος χαρακτήρας της ταινίας, ο μπλε και χαρισματικός Gary De’Snake, έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο που επηρεάζει ακόμη και τις καταναλωτικές συνήθειες των νέων. Η θετική και τρυφερή απεικόνιση του φιδιού στην ταινία οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον για πραγματικά ερπετά, ακόμη και για είδη με ισχυρό δηλητήριο. Στην ταινία, ο Gary De’Snake προσπαθεί να αποκαταστήσει τη φήμη της οικογένειάς του και όλων των ερπετών, με τη βοήθεια των κεντρικών ηρώων της σειράς, της λαγού Judy Hopps και της αλεπούς Nick Wilde. Τη φωνή του χαρακτήρα χαρίζει ο Ke Huy Quan, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη δημοφιλία του.

Η επιτυχία της ταινίας στην Κίνα είναι εντυπωσιακή. Το «Zootopia 2» έχει ξεπεράσει τα 3,55 δισ. γουάν σε εισπράξεις, περίπου 503 εκατ. δολάρια, και αποτελεί πλέον την πιο εμπορική ξένη ταινία animation όλων των εποχών στη χώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε το πρώτο «Zootopia» του 2016. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταινία έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Box Office Mojo.

Η επιτυχία αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Σύμφωνα με την κινεζική κρατική εφημερίδα The Paper, μετά την κυκλοφορία της ταινίας παρατηρήθηκε εκτόξευση στις αναζητήσεις και στις τιμές για τον ινδονησιακό pit viper, με το κόστος να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες γουάν. Τα ερπετά κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος του 2024, περισσότερα από 17 εκατ. άτομα στη χώρα είχαν εξωτικά κατοικίδια, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Περισσότερο από το 60% αυτών ανήκε στη Generation Z, ενώ η συνολική αξία της αγοράς πλησίαζε τα 10 δισ. γουάν. Έκθεση του 2025 για τη βιομηχανία κατοικιδίων στην Κίνα αναφέρει ότι τα φίδια αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των ερπετών που διατηρούνται ως κατοικίδια.

Παρότι η εκτροφή του ινδονησιακού pit viper δεν είναι παράνομη, η αυξανόμενη τάση αγοράς δηλητηριωδών φιδιών μέσω διαδικτύου έχει προκαλέσει ανησυχία. Η κρατικά συνδεδεμένη εφημερίδα The Beijing News, επισημαίνει ότι, παρά τη γοητευτική απεικόνιση του μπλε φιδιού στην ταινία, το πραγματικό ζώο δεν είναι ακίνδυνο. «Αν ένα δηλητηριώδες φίδι δραπετεύσει ή επιτεθεί, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τον ιδιοκτήτη του, αλλά και τη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, πολλοί θαυμαστές του Gary De’Snake στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές. Στο Taobao, τα κουτιά έκπληξη με φιγούρες του μπλε φιδιού συγκαταλέγονται στα 10 πιο δημοφιλή προϊόντα της εβδομάδας, ενώ τα λούτρινα παιχνίδια του χαρακτήρα εξαντλούνται γρήγορα.

