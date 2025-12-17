MadWalk 2025 Mega
Fashion 17.12.2025

3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look

dolce_gabanna_ss_264
Τα 3 fashion tricks της νέας σεζόν που αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση, συνδυάζοντας basics, layering και officewear αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε σεζόν φέρνει μαζί της νέες επιθυμίες στη μόδα και μικρά μυστικά στιλ που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινή εμφάνιση. Αντί να επενδύεις συνεχώς σε ολοκαίνουργια κομμάτια, αρκεί μερικές φορές να επιλέξεις βασικά κομμάτια-κάψουλες και να πειραματιστείς με νέους συνδυασμούς. Από τα catwalks της άνοιξης-καλοκαιριού 2026 ξεχωρίζουν 5 σιλουέτες που είναι τόσο διαχρονικές όσο και εκλεπτυσμένες, προσφέροντας τα απαραίτητα basics με μια δόση στιλ που υπογράφει κάθε look.

Από τη lingerie μέχρι το officewear και τα διαχρονικά leather jackets, αυτές οι τάσεις συνδυάζουν κλασικά κομμάτια με μοντέρνες πινελιές που κάνουν τη διαφορά. Παρακάτω θα βρεις τρόπους για να τις ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου.

stella_mccartney
https://www.stellamccartney.com/

Ανανεώνοντας το οfficewear

Ο συνδυασμός σακάκι-φούστα δεν είναι καθόλου βαρετός, όπως απέδειξε ο οίκος Chanel με τις νέες προτάσεις της. Επιλέγοντας ένα cropped σακάκι, φούστα με σκίσιμο που αποκαλύπτει το πόδι και πλεκτή φανέλα από μέσα, δημιουργείς layering που ζωντανεύει το office look με παιχνιδιάρικο και σικ αποτέλεσμα.

chanel_officewear
https://www.chanel.com/

Σακάκι με χρωματιστά αξεσουάρ

Το κλασικό σακάκι αποκτά πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα όταν συνδυάζεται με αξεσουάρ που ξεχωρίζουν. Χρωματιστά μαντήλια το χειμώνα ή πολύχρωμα κολιέ το καλοκαίρι δίνουν αμέσως μια αίσθηση χαράς και φρεσκάδας σε ένα κλασικό office look.

celine_outfit
https://www.celine.com/

Layering με lingerie

Η τάση των lingerie δεν περιορίζεται πλέον στην ιδιωτικότητα: τα brands όπως η The Attico προτείνουν layering από διάφανα δαντελωτά κομμάτια τόσο για το βράδυ όσο και για την ημέρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα παιχνιδιάρικο και μοντέρνο look που επαναπροσδιορίζει την έννοια της διαφάνειας στην καθημερινή μόδα.

https://www.theattico.com/

