MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Social Trends 17.12.2025

Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό

κόκκινο χαλί των Billboard Music Awards
Η βραβευμένη τραγουδίστρια Ciara θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της πρώτης αμερικανικής διοργάνωσης που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Hollywood Palladium
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ciara αναλαμβάνει τον ρόλο της κεντρικής καλλιτέχνιδας στην πρώτη απονομή των TikTok Awards που διοργανώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη δημοφιλή πλατφόρμα. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ιστορικό Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων δημιουργών περιεχομένου και καλλιτεχνών.

Η Ciara συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ποπ και RnB μουσικής. Το 2005 κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες με το τραγούδι «Goodies», στο οποίο συμμετείχε ο Petey Pablo, ενώ το 2006 βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ «Ciara The Evolution». Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με βραβείο Grammy ως συμμετέχουσα καλλιτέχνιδα στο τραγούδι «Lose Control» της Missy Elliott, το οποίο διακρίθηκε ως το καλύτερο μουσικό βίντεο μικρής διάρκειας. Στη σκηνή των TikTok Awards, η Ciara αναμένεται να παρουσιάσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ανάμεσά τους τα τραγούδια «Oh», «1 2 Step», «Get Up» και «Love Sex Magic», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της απήχηση σε διαφορετικές γενιές ακροατών.

tiktok_mousiki
Freepik

Διάβασε επίσης: Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

Η διοργάνωση των TikTok Awards θα προβληθεί ζωντανά μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του TikTok στις 6 μμ ώρα Ειρηνικού, καθώς και μέσω της πλατφόρμας Tubi, που αποτελεί τον επίσημο συνεργάτη streaming της εκδήλωσης για το 2025. Νωρίτερα, στις 5 μμ ώρα Ειρηνικού, η κάλυψη του κόκκινου χαλιού θα μεταδοθεί μέσω TikTok LIVE, με παρουσιαστές τους Dylan Kevitch, Hannah Kosh και Taylor King, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους καλεσμένους κατά την άφιξή τους.

tiktok_mousiki
www.freepik.com

Οι παρουσιαστές σημαντικών βραβείων

Στο πλαίσιο της τελετής έχουν ανακοινωθεί και οι παρουσιαστές σημαντικών βραβείων. Η REI AMI θα απονείμει το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», ο Tan France το βραβείο «Okay Slay» στον τομέα της ομορφιάς, η Tefi Pessoa το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς», ο Justin Danger το βραβείο «Το Έμαθα Σήμερα» στην κατηγορία της εκπαίδευσης, ο Patrick Starrr το βραβείο «Απευθείας στο Καλάθι Αγορών» του TikTok Shop, ο Carter Gregory το βραβείο «Δημιουργός της Χρονιάς του CapCut» και η Ashby Florence το βραβείο «Live Δημιουργός της Χρονιάς».

Το Hollywood Palladium, που άνοιξε τις πύλες του το 1940, αποτελεί έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα για τη μουσική βιομηχανία, καθώς φιλοξένησε την πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των βραβείων Grammy το 1971. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου προσδίδει επιπλέον κύρος στην πρώτη αμερικανική εκδοχή των TikTok Awards, τα οποία φιλοδοξούν να καθιερωθούν ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ψηφιακή δημιουργία και τη μουσική κουλτούρα.

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ciara TikTok βραβεία TikTok ΒΡΑΒΕΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look

3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look

17.12.2025
Επόμενο
Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

17.12.2025

Δες επίσης

Ube: Το μωβ λαχανικό που λατρεύουν οι ζαχαροπλάστες του TikTok
Food

Ube: Το μωβ λαχανικό που λατρεύουν οι ζαχαροπλάστες του TikTok

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς
Social & Tech

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

16.12.2025
Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media
Social & Tech

Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

15.12.2025
Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»
Mad Radio News

Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»

15.12.2025
Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»
Mad Radio News

Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»

14.12.2025
Η Gen Z «παρατάει» τα γιορτινά parties και στρέφεται στις χειροτεχνίες
Social & Tech

Η Gen Z «παρατάει» τα γιορτινά parties και στρέφεται στις χειροτεχνίες

12.12.2025
Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι
Mad Radio News

Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι

12.12.2025
Ο ΣΚΑΙ συστήνει την Σοφία, την πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια στην Ελλάδα
Social & Tech

Ο ΣΚΑΙ συστήνει την Σοφία, την πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια στην Ελλάδα

11.12.2025
Η Kim Kardashian γίνεται χαρακτήρας στο Fortnite – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις
Social & Tech

Η Kim Kardashian γίνεται χαρακτήρας στο Fortnite – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

11.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας