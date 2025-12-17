Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό

Η Ciara αναλαμβάνει τον ρόλο της κεντρικής καλλιτέχνιδας στην πρώτη απονομή των TikTok Awards που διοργανώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη δημοφιλή πλατφόρμα. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ιστορικό Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων δημιουργών περιεχομένου και καλλιτεχνών.

Η Ciara συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ποπ και RnB μουσικής. Το 2005 κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες με το τραγούδι «Goodies», στο οποίο συμμετείχε ο Petey Pablo, ενώ το 2006 βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ «Ciara The Evolution». Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με βραβείο Grammy ως συμμετέχουσα καλλιτέχνιδα στο τραγούδι «Lose Control» της Missy Elliott, το οποίο διακρίθηκε ως το καλύτερο μουσικό βίντεο μικρής διάρκειας. Στη σκηνή των TikTok Awards, η Ciara αναμένεται να παρουσιάσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ανάμεσά τους τα τραγούδια «Oh», «1 2 Step», «Get Up» και «Love Sex Magic», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της απήχηση σε διαφορετικές γενιές ακροατών.

Διάβασε επίσης: Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

Η διοργάνωση των TikTok Awards θα προβληθεί ζωντανά μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του TikTok στις 6 μμ ώρα Ειρηνικού, καθώς και μέσω της πλατφόρμας Tubi, που αποτελεί τον επίσημο συνεργάτη streaming της εκδήλωσης για το 2025. Νωρίτερα, στις 5 μμ ώρα Ειρηνικού, η κάλυψη του κόκκινου χαλιού θα μεταδοθεί μέσω TikTok LIVE, με παρουσιαστές τους Dylan Kevitch, Hannah Kosh και Taylor King, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους καλεσμένους κατά την άφιξή τους.

Οι παρουσιαστές σημαντικών βραβείων

Στο πλαίσιο της τελετής έχουν ανακοινωθεί και οι παρουσιαστές σημαντικών βραβείων. Η REI AMI θα απονείμει το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», ο Tan France το βραβείο «Okay Slay» στον τομέα της ομορφιάς, η Tefi Pessoa το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς», ο Justin Danger το βραβείο «Το Έμαθα Σήμερα» στην κατηγορία της εκπαίδευσης, ο Patrick Starrr το βραβείο «Απευθείας στο Καλάθι Αγορών» του TikTok Shop, ο Carter Gregory το βραβείο «Δημιουργός της Χρονιάς του CapCut» και η Ashby Florence το βραβείο «Live Δημιουργός της Χρονιάς».

Το Hollywood Palladium, που άνοιξε τις πύλες του το 1940, αποτελεί έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα για τη μουσική βιομηχανία, καθώς φιλοξένησε την πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των βραβείων Grammy το 1971. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου προσδίδει επιπλέον κύρος στην πρώτη αμερικανική εκδοχή των TikTok Awards, τα οποία φιλοδοξούν να καθιερωθούν ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ψηφιακή δημιουργία και τη μουσική κουλτούρα.

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…