Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

Το νέο κούρεμα της Hailey Bieber είναι το φρέσκο, πρακτικό lob που δείχνει γιατί τα κοντά μήκη επιστρέφουν δυναμικά

Λίγο πριν κλείσει η χρονιά, η Hailey Bieber έκανε μια αλλαγή στα μαλλιά της που δεν πέρασε απαρατήρητη και, όπως όλα δείχνουν, λειτουργεί ήδη ως beauty σημείωση για όσα έρχονται. Το μοντέλο και επιχειρηματίας αποχωρίστηκε τα μακριά μήκη και επέστρεψε σε ένα κομψό lob, με μήκος που αγκαλιάζει τα κόκκαλα του λαιμού και αποπνέει φρεσκάδα, καθαρότητα και σύγχρονη κομψότητα.

Τη νέα της εμφάνιση αποκάλυψε η hairstylist Justine Marjan μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες, η Hailey ποζάρει με το χαρακτηριστικό καστανό χρώμα της, σε ένα μήκος που φτάνει λίγο πάνω από τους ώμους, με καθαρές γραμμές και ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

Η αλήθεια είναι πως τα κοντά μαλλιά δεν είναι κάτι καινούριο για τη Hailey Bieber. Το κοντό καρέ που υιοθέτησε το 2023 έγινε viral, ενώ και στο παρελθόν έχει πειραματιστεί αρκετές φορές με πιο αυστηρά μήκη. Αυτή τη φορά όμως, το lob δείχνει πιο ώριμο και πιο ευέλικτο. Είναι το κούρεμα που γεφυρώνει ιδανικά την ανάγκη για αλλαγή χωρίς ρίσκο, προσφέροντας ανανέωση χωρίς να θυσιάζεται το μήκος.

Το συγκεκριμένο κούρεμα λειτουργεί σχεδόν σε κάθε σενάριο. Όταν μακραίνει ένα καρέ, όταν ζητείται κάτι φρέσκο αλλά όχι ακραίο ή όταν απλώς χρειάζεται ένα γρήγορο refresh. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες celebrities, όπως η Sydney Sweeney, επιλέγουν πιο κοντά μήκη, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια. Οι μεγάλες αλλαγές στα μαλλιά παραμένουν και το επόμενο διάστημα φαίνεται πως θα ευνοεί τις καθαρές, πρακτικές γραμμές.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου lob είναι η ευκολία του. Φοριέται άνετα φυσικό, δείχνει κομψό με ελάχιστο styling και ανανεώνεται εύκολα με απαλούς κυματισμούς ακόμη και τη δεύτερη ή τρίτη μέρα. Είναι ιδανική επιλογή και για τις γιορτινές εμφανίσεις, όταν ζητείται κάτι κομψό χωρίς πιασίματα ή υπερβολική προσπάθεια.

