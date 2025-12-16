MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 16.12.2025

Τα έξυπνα beauty items που κάνουν το νεσεσέρ των διακοπών σου πλήρες, χωρίς να είναι δύσκολο να κλείσει

neseser (2)
Ένα πρακτικό και πλήρες γιορτινό νεσεσέρ με όλα τα απαραίτητα προϊόντα για φυσική λάμψη και αβίαστο, ταξιδιωτικό στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι Χριστουγεννιάτικες διακοπές δεν είναι απλώς ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, είναι μια συνθήκη. Αλλαγή ρυθμού, αλλαγή περιβάλλοντος και, αναπόφευκτα, αλλαγή στις ανάγκες της επιδερμίδας και της ομορφιάς μας. Το beauty νεσεσέρ του ταξιδιού γίνεται ένα επιμελημένο edit, όπου κάθε προϊόν έχει λόγο ύπαρξης και συγκεκριμένο ρόλο.

Το 2025 η ομορφιά απομακρύνεται από τη λογική της υπερφόρτωσης και επιστρέφει στην ουσία. Έξυπνες υφές, multi-tasking συνθέσεις και αποτελέσματα που δείχνουν αβίαστα, σχεδόν ανεπιτήδευτα. Το ζητούμενο δεν είναι να δείχνεις μακιγιαρισμένη, αλλά ξεκούραστη, φωτεινή και απόλυτα συγχρονισμένη με την αίσθηση των γιορτών.

neseser
Pinterest

Διάβασε επίσης: To μανικιούρ της Sabrina Carpenter είναι η απόδειξη ότι το πουά παραμένει statement και τον χειμώνα

Η βάση κάθε beauty look

Ένα αποτελεσματικό cleanser και μια ενυδατική κρέμα με πλούσια αλλά απορροφήσιμη υφή αποτελούν τον πυρήνα κάθε skincare routine στις διακοπές. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι εναλλαγές περιβάλλοντος απαιτούν προϊόντα που ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό και διατηρούν τη λάμψη.

Korres

katharistiko_proswpou

Frezyderm

Serum που λειτουργεί ως επένδυση

Ένας ορός με βιταμίνη C ή υαλουρονικό οξύ προσφέρει άμεση φωτεινότητα και ενυδάτωση, λειτουργώντας ως το ιδανικό πρώτο βήμα πριν το μακιγιάζ. Είναι το προϊόν που «ξυπνά» την επιδερμίδα και μειώνει τα σημάδια κούρασης από το ταξίδι.

Garnier

oros_proswpou_c

CeraVe

Η έξυπνη επιλογή βάσης

Αντί για βαριά foundations, το 2025 επιλέγουμε tinted moisturizers ή ελαφριές βάσεις με skincare ιδιότητες. Εξισορροπούν τον τόνο χωρίς να καλύπτουν την υφή της επιδερμίδας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα φυσικό και σύγχρονο.

Caudalie

Multi-use προϊόντα για minimal νεσεσέρ

Τα cream blushes που λειτουργούν και ως lip tint, highlighters που εφαρμόζονται και στα βλέφαρα, balms που προσφέρουν λάμψη χωρίς υπερβολή. Τα multi-use προϊόντα μειώνουν τον όγκο του νεσεσέρ και αυξάνουν τις επιλογές styling.

Korres

multi_task_balm

Τα μάτια σε διακριτικό πρώτο πλάνο

Μια καφέ ή ανθρακί μάσκαρα και μια σκιά σε ζεστές, σατινέ αποχρώσεις αρκούν για να τονίσουν το βλέμμα. Το festive eye look του 2025 δεν βασίζεται στην ένταση, αλλά στη λεπτομέρεια και στην υφή.

Essence

MUA

Χείλη με έμφαση στη φροντίδα

Ένα θρεπτικό lip balm με διακριτική απόχρωση ή ένα satin lipstick σε berry ή nude τόνους είναι ιδανικά για τις γιορτές. Τα χείλη δείχνουν περιποιημένα, χωρίς να απαιτούν συνεχή ανανέωση.

Apivita

apivita

Διάβασε επίσης: Goth Christmas nails: Η edgy εναλλακτική στο κόκκινο και χρυσό μανικιούρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
“Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας”: Μια παράσταση για όλη την οικογένεια στο θέατρο Αλάμπρα

“Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας”: Μια παράσταση για όλη την οικογένεια στο θέατρο Αλάμπρα

16.12.2025
Επόμενο
O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

16.12.2025

Δες επίσης

Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits
Fashion

Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

16.12.2025
Η συλλογή «Unforgettable» της Βάσιας Κωσταρά κάνει τα Χριστούγεννα μια δήλωση γυναικείας δύναμης
Fashion

Η συλλογή «Unforgettable» της Βάσιας Κωσταρά κάνει τα Χριστούγεννα μια δήλωση γυναικείας δύναμης

16.12.2025
Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο
Life

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

16.12.2025
To μανικιούρ της Sabrina Carpenter είναι η απόδειξη ότι το πουά παραμένει statement και τον χειμώνα
Beauty

To μανικιούρ της Sabrina Carpenter είναι η απόδειξη ότι το πουά παραμένει statement και τον χειμώνα

16.12.2025
Ποιος είπε ότι το καπέλο είναι μόνο για το καλοκαίρι; 3 σχέδια που θα αγαπήσεις αυτόν τον χειμώνα
Fashion

Ποιος είπε ότι το καπέλο είναι μόνο για το καλοκαίρι; 3 σχέδια που θα αγαπήσεις αυτόν τον χειμώνα

16.12.2025
Τελειομανείς στο φουλ: Τα 3 ζώδια που είναι ψυχαναγκαστικά με την τάξη και την οργάνωση
Life

Τελειομανείς στο φουλ: Τα 3 ζώδια που είναι ψυχαναγκαστικά με την τάξη και την οργάνωση

16.12.2025
Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ
Life

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

15.12.2025
Γιατί επενδύουμε συναισθηματικά σε σχέσεις που μας κουράζουν; Το «IKEA effect» δίνει την απάντηση
Life

Γιατί επενδύουμε συναισθηματικά σε σχέσεις που μας κουράζουν; Το «IKEA effect» δίνει την απάντηση

15.12.2025
3 ιδιαίτεροι τρόποι για να διπλώσεις τις χαρτοπετσέτες στο γιορτινό τραπέζι
Life

3 ιδιαίτεροι τρόποι για να διπλώσεις τις χαρτοπετσέτες στο γιορτινό τραπέζι

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη