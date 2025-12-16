MadWalk 2025 Mega
«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που καθήλωσε από το 1ο επεισόδιο – Χαμός στο Χ

Ριφιφί
Η μεγαλύτερη ανεξιχνίαστη ληστεία της χώρας ζωντανεύει στη μικρή οθόνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δυναμικό ξεκίνημα έκανε η νέα, πολυαναμενόμενη σειρά «Ριφιφί», με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό. Μετά την επιτυχία του «Έτερος Εγώ» και τις «17 Κλωστές», ο σκηνοθέτης επιστρέφει με μια παραγωγή εμπνευσμένη από ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας: τη διάρρηξη της Τράπεζας Εργασίας το 1992.

Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στις 23:00 από το COSMOTE CINEMA 1, ενώ αμέσως μετά έγινε διαθέσιμο on demand, όπως και κάθε επόμενο επεισόδιο της σειράς.

Ριφιφί

Διάβασε επίσης: “Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

Στο «Ριφιφί» συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ, με ηθοποιούς πρώτης γραμμής: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Δήμος Γιγαντάκης, πλαισιωμένοι από τους Άρη Λεμπεσόπουλο, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Δημήτρη Μαυρόπουλο και πολλούς ακόμη.

Αποθέωση στα social

Η πρεμιέρα της σειράς δεν άργησε να προκαλέσει έντονη κινητικότητα στα social media. Το «Ριφιφί» σκαρφάλωσε στην κορυφή των trends στο Twitter, με τους χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους τόσο για τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες όσο και για τη μουσική της σειράς.

Ριφιφί

Ριφιφί

«Αφήστε τις σειρές του Netflix και δείτε το Ριφιφί του Τσαφούλια στην Cosmote. Αληθινή ιστορία, δυνατό καστ, έξι επεισόδια, καθηλωτικό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν πως θα προτιμούσαν όλα τα επεισόδια διαθέσιμα από την πρώτη στιγμή, όπως είχε συμβεί με το «Έτερος Εγώ».

Η πραγματική ιστορία πίσω από τη σειρά

Η σειρά βασίζεται στο περίφημο «ριφιφί του αιώνα», τη διάρρηξη που σημειώθηκε στο υποκατάστημα της Τράπεζας Εργασίας στην οδό Καλλιρρόης 19, στον Νέο Κόσμο, τη νύχτα μεταξύ 19 και 20 Δεκεμβρίου 1992. Πρόκειται για μια από τις πιο καλοσχεδιασμένες ληστείες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, με τους δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι μέχρι σήμερα.

Ριφιφί

Οι ληστές έφτασαν στο υπόγειο των θυρίδων μέσω ενός υπόγειου τούνελ, το οποίο είχαν ανοίξει από την κοίτη του Ιλισσού, περνώντας κάτω από την Καλλιρρόης. Η σήραγγα είχε μήκος περίπου 25 μέτρα και ήταν εξοπλισμένη με υποστυλώματα και ράγες, πάνω στις οποίες κινούνταν βαγονέτο για την απομάκρυνση των μπάζων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η διάνοιξη του τούνελ διήρκεσε από δέκα ημέρες έως και τρεις μήνες. Μόλις εισέβαλαν στο θησαυροφυλάκιο, οι δράστες παραβίασαν 301 από τις συνολικά 1.151 θυρίδες, αφαιρώντας περιεχόμενα τεράστιας αξίας, η οποία υπολογίστηκε τότε σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δραχμές.

Ριφιφί

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας, η υπόθεση δεν διαλευκάνθηκε ποτέ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1993, έγγραφα και ομόλογα από τις θυρίδες βρέθηκαν πεταμένα σε παραλία της Βραυρώνας, ενισχύοντας το σενάριο ότι οι δράστες διέφυγαν στο εξωτερικό μέσω θαλάσσης.

Διάβασε επίσης: Πώς θα ήταν το Stranger Things αν είχε γυριστεί στην Ελλάδα – Η ελληνική version που έχει γίνει viral στο TikTok

