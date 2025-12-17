Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice – Τα νεότερα για την υγεία της

Σε τροχιά επιστροφής στην καθημερινότητά της βρίσκεται η Έλενα Παπαρίζου, μετά το σύντομο πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, καθπροβησυχάζοντας το κοινό της, ενώ η κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού σε συνεργασία με τον Πάνο Μουζουράκη ήρθε να επιβεβαιώσει πως όλα βαίνουν καλώς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Έλενα Παπαρίζου αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στη θέση της coach στο «The Voice» το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, σχολιάζοντας το θέμα, ανέφερε πως οι καλλιτέχνες συχνά ξεπερνούν τα όριά τους, επισημαίνοντας ότι η υπερκόπωση και η πίεση μπορούν να οδηγήσουν σε παροδικά προβλήματα, ενώ έκανε λόγο και για υπερβολές και ανακρίβειες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες.





Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice», η τραγουδίστρια ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο στομάχι, οι οποίες σε συνδυασμό με αυξημένη κόπωση οδήγησαν στην απόφαση να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Παράλληλα, από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται για μια δυναμική καλλιτεχνική σύμπραξη με τον Τάκη Ζαχαράτο στο NOX. Οι δύο τους συναντιούνται στο «The Velvet Night», ένα εντυπωσιακό show όπου το cabaret συναντά το musical, με έντονα θεατρικά στοιχεία, χορό, εντυπωσιακά visuals και σύγχρονη αισθητική.

Λίγο πριν την επιστροφή της, η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να μοιραστεί ένα δημόσιο μήνυμα ευγνωμοσύνης, αναφερόμενη στη στήριξη που δέχτηκε από αγαπημένα της πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απουσίας της από τα γυρίσματα του «The Voice». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πάνο Μουζουράκη, τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Κωστή Μαραβέγια, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε πως επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της.

