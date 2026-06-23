«Ήταν iconic και ταιριάξαμε στη σκηνή»: Η Klavdia μιλά για τον Αντώνη Ρέμο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Klavdia μιλά για τη συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τη στιγμή που ξεχώρισε

Με μια ματιά Η Klavdia δήλωσε ότι ο Αντώνης Ρέμος ήταν "iconic" και ότι ταίριαξαν στη σκηνή.

Η Klavdia χαρακτήρισε τον Ρέμο "γλυκύτατο" και "ευγενικό" κατά τις πρόβες και στο στούντιο.

Η Klavdia βαθμολόγησε την εμφάνισή της με 8, αναφέροντας ότι παραπάτησε δύο φορές στην αρχή.

Η εμφάνιση της Klavdia με τον Αντώνη Ρέμο στα MAD VMA 2026 θεωρείται highlight της βραδιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ στο Tae Kwon Do μας χάρισαν στιγμές που ήδη έχουν γίνει viral, αλλά αυτή η μουσική συνάντηση ήταν χωρίς αμφιβολία από τις πιο πολυαναμενόμενες της βραδιάς! Ο απόλυτος Αντώνης Ρέμος και η εκρηκτική Klavdia ένωσαν τις φωνές τους σε ένα καθηλωτικό act που έκανε όλο το στάδιο να ανατριχιάσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά την εμφάνισή τους, οι superhosts Αθηνά Κλήμη και Dr. Chris συνάντησαν την εντυπωσιακή Klavdia στα παρασκήνια για μια mini συνέντευξη.

Όταν η Αθηνά και ο Dr. Chris ρώτησαν την Klavdia πώς ήταν η εμπειρία και η συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο, η Klavdia απάντησε: «Ο Αντώνης Ρέμος ήταν iconic και ταιριάξαμε πάνω στη σκηνή», δήλωσε γεμάτη ενθουσιασμό, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο break της προετοιμασίας τους: «Ήταν γλυκύτατος και στις πρόβες και στο στούντιο και πάρα πολύ ευγενικός», συμπλήρωσε, δείχνοντας πόσο τέλεια έδεσαν οι δυο τους.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia μόλις αποθεώθηκαν με μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα

Η χημεία τους, άλλωστε, αποτυπώθηκε με τον πιο μαγικό τρόπο όταν ερμήνευσαν το αγαπημένο «Πού να ‘σαι», χαρίζοντας στο κοινό την πιο συγκινητική και ατμοσφαιρική στιγμή της βραδιάς με κινηματογραφικούς φωτισμούς που έκοβαν την ανάσα.

Η επόμενη ερώτηση των superhosts, όμως, ήταν αυτή που έβγαλε το απόλυτο highlight, αφού τη ρώτησαν αν είναι αυστηρή με τον εαυτό της και πώς θα βαθμολογούσε το performance της. Η Klavdia έκανε την ανατροπή και απάντησε: «Θα βάλω ένα 8, γιατί στην αρχή παραπάτησα 2 φορές!». Αυτό το self-aware και cool attitude είναι που μας κάνει να την αγαπάμε ακόμα περισσότερο, αφού παρά το μικρό… ατύχημα, το act τους αποθεώθηκε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.





Συνολικά, η εμφάνιση της Klavdia στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ δίπλα στον Αντώνη Ρέμο απέδειξε ότι η νέα γενιά της pop σκηνής έχει και ταλέντο και τεράστια δόση αυθεντικότητας. Ήταν ένα από εκείνα τα acts που θα βλέπουμε ξανά και ξανά, επιβεβαιώνοντας γιατί αυτό το ντουέτο θεωρείται ήδη το απόλυτο highlight των φετινών βραβείων. Εμείς ανυπομονούμε για την τηλεοπτική προβολή για να ξαναζήσουμε τη μαγεία, εσείς πόσο θα βαθμολογούσατε την εμφάνισή της;