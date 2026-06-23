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Θέατρο 23.06.2026

Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και ήρθε στον Ελληνικό Κόσμο!

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Μια ξεχωριστή αναδρομή στην ιστορία και τις άγνωστες πτυχές μιας εμβληματικής προσωπικότητας παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα της παράστασης φέρνοντας στο φως πώς ο «Αλέκος» άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα και πέρασε από τον δικό του ιδιότυπο παράδεισο στην πραγματικότητα του ελληνικού κόσμου.
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 Μέσα από μια καθηλωτική αφήγηση, ξετυλίγονται γεγονότα και αναμνήσεις που συγκινούν και προβληματίζουν.

«Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο», μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελλάριου (1913–2026), έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή, 19 Ιουνίου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Ιουνίου η πρεμιέρα του έργου «Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο», του Δημήτρη Μαλισσόβα στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Η παράσταση, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, είναι αφιερωμένη στη ζωή και στο έργο του Αλέκου Σακελλάριου (1913–2026), στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, στα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι εξαιρετικοί ηθοποιοί Αλέξανδρος Μπουρδούμης, που υποδύεται τον Αλέκο Σακελλάριο, και Ματίνα Νικολάου, που υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του.

Μαζί τους μία ζωντανή 5μελή ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης.

Πληροφορίες:

Διάρκεια: 120 λεπτά

Ημέρες και ώρες:
Τρίτη 23/6, Δευτέρα 29/6, Τρίτη 30/6 στις 21:15

Τετάρτη 8/7, Σάββατο 11/7, Κυριακή 12/7, Δευτέρα 13/7,
Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7, Τετάρτη 22/7, Δευτέρα 27/7, Τρίτη 28/7,
Τετάρτη 29/7 στις 21:15

Σάββατο 1/8 στις 21:15
Δευτερά 31/8 στις 21:00

Τρίτη 1/9, Τετάρτη 2/9, Δευτέρα 7/9, Τρίτη 8/9, Τετάρτη 9/9, Δευτέρα 14/9, Τρίτη 15/9, Τετάρτη 16/9, Δευτέρα 21/9, Τρίτη 22/9, Τετάρτη 23/9 στις 21:00

Ηλεκτρονική Προπώληση:
https://www.hellenic-cosmos.gr/o-alekos-vgike-ap-ton-paradeiso#tickets

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