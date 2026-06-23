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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 23.06.2026

Μαρίνα Σπανού: Η αποκάλυψη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για τον Χρήστο Μάστορα

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Η Μαρίνα Σπανού μιλά στις superhosts των MAD VMA 2026, Κόνι Μεταξά και Μαριάννα Γαρυφαλίδη, για το τελευταίο της ψέμα και τον Χρήστο Μάστορα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σπανού έδωσε μια χιουμοριστική μίνι συνέντευξη στα MAD VMA 2026.
  • Αποκάλυψε ότι είπε ψέματα "σήμερα...σίγουρα" όταν ρωτήθηκε για την τελευταία φορά.
  • Εξέφρασε την επιθυμία για πιθανή μουσική συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα.
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Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ συνεχίζουν να χαρίζουν στιγμές που γίνονται αμέσως viral στα social media. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε η Μαρίνα Σπανού μέσα από μια σύντομη αλλά απολαυστική μίνι συνέντευξη στις superhosts, την Κόνι Μεταξά και τη Μαριάννα Γαρυφαλίδη. Οι ερωτήσεις είχαν χιούμορ, αυθορμητισμό και έφεραν στο φως πιο προσωπικές και παιχνιδιάρικες απαντήσεις της καλλιτέχνιδας.

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Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν ρωτήθηκε πότε ήταν η τελευταία φορά που είπε ψέματα, με τη Μαρίνα να απαντά γελώντας «σήμερα…σίγουρα», προκαλώντας γέλια στο κοινό και στους παρουσιαστές. Το ύφος της συνέντευξης ήταν ανάλαφρο, με έντονη χημεία ανάμεσα στις Superhosts και τη νεαρή τραγουδοποιό. Η στιγμή έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα social media, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική των MAD VMA ως τηλεοπτικού και digital γεγονότος.

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Σε μια δεύτερη ερώτηση που τράβηξε το ενδιαφέρον, η Μαρίνα Σπανού ρωτήθηκε με ποιον καλλιτέχνη θα έβγαινε για επαγγελματικό «ραντεβού» μετά τα MAD VMA 2026. Η απάντησή της ήταν ο Χρήστος Μάστορας, τονίζοντας με ενθουσιασμό ότι «τον λατρεύω και θα ήθελα να τον ρωτήσω αν θέλει να ανέβουμε πάνω στη σκηνή μαζί», αφήνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της για πιθανή μουσική συνεργασία. Η δήλωση αυτή άναψε τη φαντασία των fans, που ήδη σχολιάζουν ένα πιθανό μουσικό project μεταξύ των δύο.


Συνολικά, η εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ συνδύασε χιούμορ, αυθεντικότητα και pop culture στιγμές που ταιριάζουν απόλυτα στο νεανικό κοινό. Τέτοιες συνεντεύξεις είναι που κάνουν τα βραβεία να ξεχωρίζουν και να γίνονται trend κάθε χρόνο.

mad vma 2026 marina spanou (1)

Όταν οι καλλιτέχνες αφήνουν στην άκρη τα κλισέ και μιλούν με τόσο ειλικρινή διάθεση, είναι μαθηματικά βέβαιο πως οι πλατφόρμες των social media θα πάρουν φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά. Τέτοια viral interactions είναι που κρατούν ζωντανό το hype, κάνοντας τον θεσμό να ξεχωρίζει, να ανανεώνεται και να κυριαρχεί σταθερά στις συζητήσεις μας κάθε χρόνο!

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Μαρίνα Σπανού Χρήστος Μάστορας
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