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City Guide 23.06.2026

SWAN: Aκροβατικό υπερθέαμα έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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Μια συγκλονιστική υπερπαραγωγή με ακραία ακροβατικά, μαγευτική σκηνική αισθητική και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα.
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Με μια ματιά
  • Το SWAN είναι μια ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα.
  • Βασίζεται στην ιστορία μιας νεαρής ακροβάτισσας και την πορεία της προς την επιτυχία.
  • Η παράσταση συνδυάζει ακροβατικά, χορό, μουσική και συμβολισμό.
  • Θα παρουσιαστεί σε Θεσσαλονίκη (3-6 Σεπτεμβρίου) και Αθήνα (10-14 Σεπτεμβρίου).
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια καθηλωτική ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα, που συνδυάζει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, την ποίηση της κίνησης και την εκρηκτική ομορφιά της σκηνής, σε ένα θέαμα που μιλά κατευθείαν στην καρδιά.

Βασισμένο στην αληθινή καλλιτεχνική διαδρομή πίσω από το περίφημο “Shoulder Ballet” — τη μοναδική σκηνική σύνθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «η κομψότητα του μπαλέτου και η αγωνία του ακροβατικού» — το SWAN αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής ακροβάτισσας που ονειρεύεται να φτάσει ψηλά.
Μέσα από σκληρή προπόνηση, συνεργασία, έρωτα, απογοήτευση, πτώση και επανεκκίνηση, το έργο γίνεται ένας ύμνος σε όλους όσοι τολμούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

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Το SWAN δεν είναι μόνο ένα θέαμα δεξιοτεχνίας. Είναι μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία γεμάτη συμβολισμό, συναίσθημα και εσωτερική ένταση.
Η εικόνα του κύκνου μετατρέπεται σε σύμβολο αναγέννησης, ελπίδας και αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.
Κάθε βλέμμα, κάθε ισορροπία, κάθε κίνηση πάνω στη σκηνή μοιάζει να αφηγείται χωρίς λόγια μια ιστορία επιμονής, ομορφιάς και μεταμόρφωσης.

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Με έμπνευση από τη δυτική κλασική μουσική και με αναφορές σε εμβληματικά έργα όπως ο Κύκνος του Saint-Saëns και η ατμόσφαιρα της Λίμνης των Κύκνων, η παράσταση δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο όπου η μουσική, ο χορός και τα ακροβατικά γίνονται ένα.

Εντυπωσιακή, συγκινητική, εκλεπτυσμένη και ταυτόχρονα συναρπαστική, η παράσταση ενώνει την υψηλή τεχνική με την αληθινή θεατρική συγκίνηση.
Είναι ένα έργο που θα ενθουσιάσει τόσο τους θεατές που αγαπούν τις μεγάλες σκηνικές παραγωγές όσο και όσους αναζητούν μια ουσιαστική, όμορφη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Θεσσαλονίκη – Megaron Concert Hall
3–6 Σεπτεμβρίου

Αθήνα – Christmas Theater
10–14 Σεπτεμβρίου

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Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας.

Η παράσταση είναι κατάλληλη από 5 έως 95 χρονών.

SWAN | Ένα ακροβατικό θέαμα που δεν πρέπει να χάσετε

Θεσσαλονίκη | Megaron Concert Hall | 3–6 Σεπτεμβρίου
Αθήνα | Christmas Theater | 10–14 Σεπτεμβρίου
️ Εισιτήρια διαθέσιμα τώρα
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4+1 δωρεάν και 6+2 δωρεάν
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Christmas Theater πολιτισμός τέχνες
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