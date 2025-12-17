MadWalk 2025 Mega
Celeb News 17.12.2025

Η Apple Martin βγαίνει στο κόκκινο χαλί με το μαύρο φόρεμα Calvin Klein της μητέρας της, Gwyneth Paltrow

Η Apple Martin κλέβει τα βλέμματα στην προώθηση της ταινίας Marty Supreme φορώντας ένα iconic μαύρο φόρεμα Calvin Klein από τη συλλογή της μητέρας της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Apple Martin κέρδισε όλα τα βλέμματα στην προώθηση της ταινίας Marty Supreme, εμφανιζόμενη με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα maxi. Το συγκεκριμένο κομμάτι ανήκει στη συλλογή Calvin Klein και προέρχεται από την εκτενή γκαρνταρόμπα της μητέρας της,Gwyneth Paltrow, η οποία το φορούσε για πρώτη φορά στην πρεμιέρα της ταινίας Emma στη Νέα Υόρκη το 1996.

Το γεγονός ότι η μητέρα της είναι η Gwyneth Paltrow προσφέρει στην Martin την ευκαιρία να έχει πρόσβαση σε εκλεκτά κομμάτια υψηλής μόδας. Παρόμοια, η ηθοποιός είχε ξαναφορέσει τη φημισμένη της τουαλέτα Alexander McQueen στα Όσκαρ του 2002, ενώ πρόσφατα έχει αναφερθεί σε εμβληματικές εμφανίσεις της, όπως το bubble gum pink φόρεμά της στα Όσκαρ.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Gwyneth Paltrow είναι ερωτευμένη με το Jacob Elordi – Η αντίδραση του ηθοποιού

Η minimalist σχεδίαση του Calvin Klein φορέματος παραμένει εξαιρετικά κομψό και σύγχρονο, ακόμα και το 2025. Τη δεκαετία του ’90, η Gwyneth Paltrow το συνδύαζε με διακριτικά αξεσουάρ, όπως ένα μικρό σατινέ clutch και σανδάλια με λουράκια. Παρόμοια, η Apple Martin επέλεξε να αφήσει το φόρεμα να ξεχωρίσει από μόνο του, χωρίς υπερβολικά στολίδια, διατηρώντας την καθαρή και σύγχρονη αισθητική.

Τον Σεπτέμβριο, η ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό Vogue ότι η κόρη της συχνά δανείζεται vintage κομμάτια που η ίδια έχει φορέσει στο κόκκινο χαλί, κυρίως από τις συλλογές ’90s Calvin Klein και Prada, μερικές φορές χωρίς να ρωτάει. Από την πλευρά της, η Apple Martin σχολίασε για το στιλ της μητέρας της: «Η μητέρα μου είναι fashion icon, κάνει ό,τι θέλει και δεν την νοιάζει η γνώμη των άλλων». Αυτή η αμοιβαία αγάπη για τη μόδα αντικατοπτρίζει την αυτοπεποίθηση και το attitude που κάνει τόσο την Paltrow όσο και την Martin να ξεχωρίζουν στο χώρο της μόδας.

Διάβασε επίσης: Πώς αντέδρασαν τα παιδιά της Gwyneth Paltrow όταν την είδαν να φιλά τον Timothée Chalamet

