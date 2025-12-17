H Ελένη Μενεγάκη σε απόλυτα χριστουγεννιάτικο mood – Οι φωτογραφίες μπροστά από το στολισμένο δέντρο της

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Ελένη Μενεγάκη μοιράζεται εικόνες από το στολισμένο σπίτι της

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και το γιορτινό κλίμα έχει κατακλύσει και τον κόσμο της ελληνικής showbiz. Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που έχουν μπει σε εορταστική διάθεση βρίσκεται και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία απολαμβάνει αυτή την περίοδο στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από την ένταση της τηλεοπτικής καθημερινότητας.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια διανύει μια πιο ήσυχη φάση στη ζωή της, χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις στα τηλεοπτικά στούντιο, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και στο σπίτι της.

Το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες στις οποίες τη βλέπουμε χαμογελαστή και χαλαρή, να ποζάρει μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τις εικόνες της έγραψε: «Οι πιο λαμπερές και χαρούμενες μέρες του χειμώνα έφτασαν… Μύρισαν Χριστούγεννα!».

Όπως θα παρατηρήσετε, ανάμεσα στα στολίδια του δέντρου ξεχωρίζει και ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό, το οποίο φέρει πάνω του μια φωτογραφία της ίδιας, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στον εορταστικό της διάκοσμο.

