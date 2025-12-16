Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα γίνει μπαμπάς για 2η φορά

Με έναν τρυφερό και ξεχωριστό τρόπο, η Αγοραστή Αρβανίτη αποκάλυψε πως περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Θανάση Τσαλταμπάση. Η σύζυγος του ηθοποιού έκανε την ανακοίνωση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνδυάζοντάς την με ευχές για τα γενέθλια του αγαπημένου της.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, ξεχωρίζει ο υπέρηχος του μωρού, ενώ στη λεζάντα επέλεξε μια παιχνιδιάρικη και συναισθηματική αναφορά. «Επειδή την προηγούμενη φορά σου άρεσε πολύ αυτό το δώρο για τα γενέθλιά σου, είπα να το επαναλάβω. Χρόνια πολλά αγάπη μου, με πολλά μικρά χεράκια να σε κατσιάζουν», έγραψε, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ευχάριστης είδησης, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης εμφανίστηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της συζύγου του. Όπως αποκάλυψε, η εγκυμοσύνη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς σε περίπου δύο με δυόμισι μήνες το ζευγάρι θα υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς του. Παρότι μοιράστηκε τη χαρά του, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά το φύλο του μωρού.





Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη γονεϊκότητα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εμπειρία γεμάτη αγάπη αλλά και προκλήσεις. «Είναι ευλογία, αλλά και απαιτητική. Ήθελα παιδί εδώ και χρόνια και ποτέ δεν με απασχόλησε το φύλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη είναι μαζί από το 2008. Η κόρη τους, Θωμαΐς, γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2024, ενώ το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Τώρα, ετοιμάζονται να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους.

