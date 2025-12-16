MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 16.12.2025

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή
Τι της είπε όταν του ανακοίνωσε πως θέλει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τη συναισθηματική φόρτιση που του προκάλεσε η ολοκλήρωση της μακρόχρονης συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε ο Φοίβος, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια απόφαση δύσκολη και για τις δύο πλευρές. Όπως εξομολογήθηκε, η είδηση τον στενοχώρησε, ωστόσο στάθηκε με κατανόηση απέναντι στην επιλογή της τραγουδίστριας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Xmas Stars» του ΚΛΙΚ FM, ο γνωστός συνθέτης αποκάλυψε τι της είπε τη στιγμή που εκείνη του ανακοίνωσε ότι θέλει να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Όπως εξήγησε, η σχέση τους είχε ξεπεράσει τα επαγγελματικά όρια, καθώς για 17 χρόνια υπήρχε απόλυτη καλλιτεχνική ταύτιση.

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή

Διάβασε επίσης: Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

«Τη Δέσποινα την αγαπούσα πολύ και την αγαπάω ακόμη. Δεκαεπτά χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική και πολλές φορές ένιωθα ότι αποτελούσε προέκτασή μου. Στενοχωρήθηκα, αλλά τι να κάνουμε… Εκείνη είχε μεγάλο άγχος με την απόφασή της. Της είπα να μην φοβάται, ότι θα πάει μια χαρά και θα σκίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Φοίβος αναφέρθηκε και στο πραγματικό του όνομα, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πτυχή της ζωής του. Όπως είπε, οι γονείς του ήθελαν αρχικά να τον βαφτίσουν Φοίβο, όμως αυτό δεν έγινε δεκτό από την Εκκλησία εκείνη την εποχή. Έτσι βαφτίστηκε Ευάγγελος, από το όνομα του παππού του, ενώ αργότερα προστέθηκε επίσημα το όνομα Φοίβος με δικαστική πράξη. «Κανείς δεν με φώναξε ποτέ Βαγγέλη, μόνο ο παππούς μου», σημείωσε.


Μιλώντας για τη διαδρομή του στη μουσική, παραδέχτηκε πως για πολλά χρόνια ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στη δουλειά του, σε βαθμό που θυσίασε προσωπικές στιγμές με φίλους και οικογένεια. «Για τουλάχιστον δέκα χρόνια, όλες οι γιορτές με έβρισκαν στο στούντιο. Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά. Ζούσαμε εκεί μέσα. Όταν έβγαινα για λίγο και έβλεπα κόσμο έξω, μου προκαλούσε περίεργα συναισθήματα, που αργότερα τα έκανα τραγούδια», είπε.

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην έντονη αμφισβήτηση που δέχτηκε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Όπως δήλωσε, σχεδόν κάθε νέα του δουλειά συνοδευόταν από σκληρή κριτική και βαριές κατηγορίες. «Με είχαν χαρακτηρίσει καταστροφέα του ελληνικού πολιτισμού, σατανιστή, κλέφτη. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα», κατέληξε.

Διάβασε επίσης: Μαρίνα Σπανού: Το εντυπωσιακό σπαγκάτο που έκανε όσο ερμήνευε Billie Eilish

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ συνεργασία ΦΟΙΒΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα γίνει μπαμπάς για 2η φορά

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα γίνει μπαμπάς για 2η φορά

16.12.2025
Επόμενο
O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025

Δες επίσης

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ
Μουσικά Νέα

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

16.12.2025
Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

16.12.2025
Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε
Μουσικά Νέα

Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε

16.12.2025
Μελίνα Ασλανίδου – «Ξέρω Έναν Δρόμο»: Το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου – «Ξέρω Έναν Δρόμο»: Το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»

16.12.2025
Μαλού – «Ασπιρίνη»: Mάς πάει στη Νέα Υόρκη μέσα από το νέο της video clip
Μουσικά Νέα

Μαλού – «Ασπιρίνη»: Mάς πάει στη Νέα Υόρκη μέσα από το νέο της video clip

16.12.2025
Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

16.12.2025
Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο
Μουσικά Νέα

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

16.12.2025
Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο
Μουσικά Νέα

Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας