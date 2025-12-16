Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή

Τι της είπε όταν του ανακοίνωσε πως θέλει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο

Τη συναισθηματική φόρτιση που του προκάλεσε η ολοκλήρωση της μακρόχρονης συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε ο Φοίβος, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια απόφαση δύσκολη και για τις δύο πλευρές. Όπως εξομολογήθηκε, η είδηση τον στενοχώρησε, ωστόσο στάθηκε με κατανόηση απέναντι στην επιλογή της τραγουδίστριας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Xmas Stars» του ΚΛΙΚ FM, ο γνωστός συνθέτης αποκάλυψε τι της είπε τη στιγμή που εκείνη του ανακοίνωσε ότι θέλει να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Όπως εξήγησε, η σχέση τους είχε ξεπεράσει τα επαγγελματικά όρια, καθώς για 17 χρόνια υπήρχε απόλυτη καλλιτεχνική ταύτιση.

«Τη Δέσποινα την αγαπούσα πολύ και την αγαπάω ακόμη. Δεκαεπτά χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική και πολλές φορές ένιωθα ότι αποτελούσε προέκτασή μου. Στενοχωρήθηκα, αλλά τι να κάνουμε… Εκείνη είχε μεγάλο άγχος με την απόφασή της. Της είπα να μην φοβάται, ότι θα πάει μια χαρά και θα σκίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Φοίβος αναφέρθηκε και στο πραγματικό του όνομα, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πτυχή της ζωής του. Όπως είπε, οι γονείς του ήθελαν αρχικά να τον βαφτίσουν Φοίβο, όμως αυτό δεν έγινε δεκτό από την Εκκλησία εκείνη την εποχή. Έτσι βαφτίστηκε Ευάγγελος, από το όνομα του παππού του, ενώ αργότερα προστέθηκε επίσημα το όνομα Φοίβος με δικαστική πράξη. «Κανείς δεν με φώναξε ποτέ Βαγγέλη, μόνο ο παππούς μου», σημείωσε.





Μιλώντας για τη διαδρομή του στη μουσική, παραδέχτηκε πως για πολλά χρόνια ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στη δουλειά του, σε βαθμό που θυσίασε προσωπικές στιγμές με φίλους και οικογένεια. «Για τουλάχιστον δέκα χρόνια, όλες οι γιορτές με έβρισκαν στο στούντιο. Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά. Ζούσαμε εκεί μέσα. Όταν έβγαινα για λίγο και έβλεπα κόσμο έξω, μου προκαλούσε περίεργα συναισθήματα, που αργότερα τα έκανα τραγούδια», είπε.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην έντονη αμφισβήτηση που δέχτηκε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Όπως δήλωσε, σχεδόν κάθε νέα του δουλειά συνοδευόταν από σκληρή κριτική και βαριές κατηγορίες. «Με είχαν χαρακτηρίσει καταστροφέα του ελληνικού πολιτισμού, σατανιστή, κλέφτη. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα», κατέληξε.

