MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 17.12.2025

Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

Eurovision 2026
Ο διαγωνισμός επιστρέφει με λιγότερες συμμετοχές και χωρίς «φίλτρα» στις αντιδράσεις του κοινού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με σημαντικά μειωμένο αριθμό συμμετοχών αναμένεται να διεξαχθεί η 70ή διοργάνωση της Eurovision 2026 τον Μάιο, καθώς μόλις 35 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή ο χαμηλότερος αριθμός από το 2003. Πέντε εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα λάβουν μέρος, ανάμεσά τους εκείνοι της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών, επιλέγοντας να απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Οι χώρες που αποσύρονται υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους στη Eurovision θα ήταν ασύμβατη με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση που ακολούθησε.

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις - Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Διάβασε επίσης: Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η απόφαση των διοργανωτών να μην υπάρξει καμία παρέμβαση στον ήχο του κοινού. Όπως ανέφερε ο εκτελεστικός παραγωγός της Eurovision, Μίκαελ Κρόεν, σε συνέντευξη Τύπου του ORF, όλες οι επίσημες σημαίες θα επιτρέπονται, αρκεί να πληρούν τις νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις. «Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσουμε καταστάσεις ούτε να αποκρύψουμε αντιδράσεις. Ο ρόλος μας είναι να παρουσιάζουμε την πραγματικότητα όπως είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η διευθύντρια προγράμματος του ORF, Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς, ξεκαθάρισε ότι δεν θα καλυφθούν τυχόν αποδοκιμασίες του κοινού, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ. «Δεν θα χρησιμοποιηθούν τεχνητά χειροκροτήματα σε καμία περίπτωση», τόνισε. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN χαρακτήρισε τις προσπάθειες αποκλεισμού της χώρας του από τη Eurovision ως μια μορφή «πολιτιστικού μποϊκοτάζ».

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Η Αυστρία και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός της φορέας ORF συγκαταλέγονται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της συμμετοχής του Ισραήλ, παρά τις αντιδράσεις χωρών όπως η Ισλανδία και η Σλοβενία, που επίσης αποφάσισαν να απέχουν. Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, επισκέφθηκε το Ισραήλ τον Νοέμβριο, θέλοντας να εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή του.

Την ίδια στιγμή, η Eurovision συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή τηλεθέαση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, ο φετινός διαγωνισμός παρακολούθησαν περίπου 166 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από εκείνον του Super Bowl, το οποίο εκτιμάται ότι είδαν περίπου 128 εκατομμύρια άνθρωποι.

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251 όμηροι. Η ισραηλινή αντεπίθεση έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 70.700 Παλαιστινίων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Ελένη Μενεγάκη σε απόλυτα χριστουγεννιάτικο mood – Οι φωτογραφίες μπροστά από το στολισμένο δέντρο της

H Ελένη Μενεγάκη σε απόλυτα χριστουγεννιάτικο mood – Οι φωτογραφίες μπροστά από το στολισμένο δέντρο της

17.12.2025
Επόμενο
Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»

Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»

17.12.2025

Δες επίσης

«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»
Μουσικά Νέα

«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»

17.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice – Τα νεότερα για την υγεία της
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice – Τα νεότερα για την υγεία της

17.12.2025
Αθώα η Lizzo – Απορρίφθηκαν οι εις βάρος της κατηγορίες για fat shaming
Μουσικά Νέα

Αθώα η Lizzo – Απορρίφθηκαν οι εις βάρος της κατηγορίες για fat shaming

17.12.2025
Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή
Μουσικά Νέα

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή

16.12.2025
Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ
Μουσικά Νέα

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

16.12.2025
Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

16.12.2025
Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε
Μουσικά Νέα

Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε

16.12.2025
Μελίνα Ασλανίδου – «Ξέρω Έναν Δρόμο»: Το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου – «Ξέρω Έναν Δρόμο»: Το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας