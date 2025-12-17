Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

Με σημαντικά μειωμένο αριθμό συμμετοχών αναμένεται να διεξαχθεί η 70ή διοργάνωση της Eurovision 2026 τον Μάιο, καθώς μόλις 35 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή ο χαμηλότερος αριθμός από το 2003. Πέντε εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα λάβουν μέρος, ανάμεσά τους εκείνοι της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών, επιλέγοντας να απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Οι χώρες που αποσύρονται υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους στη Eurovision θα ήταν ασύμβατη με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση που ακολούθησε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η απόφαση των διοργανωτών να μην υπάρξει καμία παρέμβαση στον ήχο του κοινού. Όπως ανέφερε ο εκτελεστικός παραγωγός της Eurovision, Μίκαελ Κρόεν, σε συνέντευξη Τύπου του ORF, όλες οι επίσημες σημαίες θα επιτρέπονται, αρκεί να πληρούν τις νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις. «Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσουμε καταστάσεις ούτε να αποκρύψουμε αντιδράσεις. Ο ρόλος μας είναι να παρουσιάζουμε την πραγματικότητα όπως είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η διευθύντρια προγράμματος του ORF, Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς, ξεκαθάρισε ότι δεν θα καλυφθούν τυχόν αποδοκιμασίες του κοινού, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ. «Δεν θα χρησιμοποιηθούν τεχνητά χειροκροτήματα σε καμία περίπτωση», τόνισε. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN χαρακτήρισε τις προσπάθειες αποκλεισμού της χώρας του από τη Eurovision ως μια μορφή «πολιτιστικού μποϊκοτάζ».

Η Αυστρία και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός της φορέας ORF συγκαταλέγονται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της συμμετοχής του Ισραήλ, παρά τις αντιδράσεις χωρών όπως η Ισλανδία και η Σλοβενία, που επίσης αποφάσισαν να απέχουν. Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, επισκέφθηκε το Ισραήλ τον Νοέμβριο, θέλοντας να εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή του.

Την ίδια στιγμή, η Eurovision συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή τηλεθέαση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, ο φετινός διαγωνισμός παρακολούθησαν περίπου 166 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από εκείνον του Super Bowl, το οποίο εκτιμάται ότι είδαν περίπου 128 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251 όμηροι. Η ισραηλινή αντεπίθεση έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 70.700 Παλαιστινίων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

