Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media

Ο ORF αποκαλύπτει το σκηνικό της Βιέννης, αλλά τα σχόλια στα social media διχάζουν το κοινό

Η αντίστροφη μέτρηση για την 70ή Eurovision έχει ξεκινήσει και ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες και λεπτομέρειες από τη σκηνή που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό στη Βιέννη. Ο σχεδιασμός έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και συζητήσεις στους κύκλους των φανατικών του θεσμού.

Τη σκηνογραφική επιμέλεια υπογράφει ο Φλοριάν Βάιντερ, ένας από τους πιο έμπειρους και αναγνωρίσιμους δημιουργούς της Eurovision. Ο Γερμανός σκηνογράφος έχει βάλει τη σφραγίδα του στη σκηνή του διαγωνισμού συνολικά εννέα φορές, ξεκινώντας από το 2011 στο Ντίσελντορφ, μια δουλειά που του χάρισε και το Βραβείο Γερμανικής Τηλεόρασης. Πιο πρόσφατη δημιουργία του ήταν η σκηνή του φετινού διαγωνισμού στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Στο επίκεντρο του σκηνικού θα δεσπόζει μια μεγάλη LED επιφάνεια με οργανική, καμπυλωτή μορφή, που θυμίζει φύλλο και λειτουργεί ως βασικός καμβάς της παραγωγής. Το σύνολο συμπληρώνεται από ένα εντυπωσιακό τόξο και μια σύνθετη κατασκευή που αγκαλιάζει τη σκηνή, δημιουργώντας βάθος και δυναμική κίνηση. Η καλλιτεχνική φιλοσοφία αντλεί έμπνευση από το κίνημα της Βιεννέζικης Απόσχισης (Viennese Secession), με ξεκάθαρη πρόθεση να απομακρυνθεί από τις συμβάσεις του παρελθόντος. Η παραγωγή της ORF μιλά για τόλμη, ανανέωση και ελευθερία έκφρασης, δίνοντας χώρο σε πιο ριζοσπαστικές φόρμες και σύγχρονες οπτικές αφηγήσεις.

Τα τρία βασικά μοτίβα του σχεδιασμού

Ολόκληρη η σκηνή «χτίζεται» πάνω σε τρεις συμβολικούς άξονες:

Το Φύλλο: Αντιπροσωπεύει την αρχή, τη δημιουργία και τη συλλογικότητα. Πάνω σε αυτό το στοιχείο «ακουμπά» μεταφορικά η μουσική ποικιλομορφία της Ευρώπης.

Αντιπροσωπεύει την αρχή, τη δημιουργία και τη συλλογικότητα. Πάνω σε αυτό το στοιχείο «ακουμπά» μεταφορικά η μουσική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Η Καμπύλη: Μια γραμμή που αποτυπώνει τη ροή, τον ρυθμό και τη συναισθηματική σύνδεση, παραπέμποντας ταυτόχρονα στη διαχρονική κομψότητα της Βιέννης.

Η Δομή: Μια χρυσή κατασκευή που λειτουργεί ως αντίβαρο στις οργανικές φόρμες. Συνδυάζει την πρακτικότητα με την τέχνη και δίνει σταθερότητα στο συνολικό όραμα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο Green Room, το οποίο θα συνδέεται απευθείας με τη σκηνή μέσω ειδικού διαδρόμου. Από εκεί θα πραγματοποιείται και η λεγόμενη Winner’s Walk, η πορεία του νικητή μέσα από το κοινό, ενισχύοντας τη θεατρικότητα της στιγμής.

Οι αντιδράσεις και οι συγκρίσεις με το Ισραήλ

Παρά τον ενθουσιασμό, ο σχεδιασμός δεν έμεινε μακριά από τη συζήτηση και την κριτική. Πολλοί φίλοι της Eurovision στα social media υποστηρίζουν ότι η νέα σκηνή παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με το περσινό σκηνικό της συμμετοχής του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για εμφανή αισθητική επιρροή.

Οι συγκρίσεις αυτές έχουν ήδη πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων και διχασμού, με μερίδα του κοινού να μιλά για έλλειψη πρωτοτυπίας και άλλους να τονίζουν πως πρόκειται απλώς για μια φυσική εξέλιξη μιας σύγχρονης σκηνικής γλώσσας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό. Μέχρι στιγμής, ούτε ο ORF ούτε ο ίδιος ο Φλοριάν Βάιντερ έχουν τοποθετηθεί επίσημα για τις συγκεκριμένες αιχμές.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η σκηνή της Eurovision στη Βιέννη έχει ήδη καταφέρει να γίνει θέμα συζήτησης, πολύ πριν ακουστεί η πρώτη νότα – κάτι που, άλλωστε, αποτελεί διαχρονικά μέρος της μαγείας του θεσμού.

