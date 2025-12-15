MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 15.12.2025

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε τον τελικό αριθμό των χωρών που συμμετέχουν – Ο χαμηλότερος στην ιστορία!

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού
Η επίσημη λίστα των χωρών που θα συμμετάσχουν στον 70ο διαγωνισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η EBU έβαλε τέλος στην αβεβαιότητα και τα σενάρια γύρω από τον αριθμό των χωρών που θα συμμετάσχουν στην 70η επετειακή Eurovision, δίνοντας στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 35 χώρες θα δώσουν το παρών στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Η λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνει: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις - Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Διάβασε επίσης: Eurovision: Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι στο Nemo για την επιστροφή του τρόπαιου λόγω Ισραήλ

Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία της Eurovision από τη θέσπιση του ενός ημιτελικού το 2004 και των δύο ημιτελικών το 2008. Η EBU δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη εξήγηση για το μειωμένο ενδιαφέρον, αλλά αναμένεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό και τη δυναμική των ημιτελικών.

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Να υπενθυμίσουμε πως η 70η Eurovision θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες:

  • 12 Μαΐου: Α’ Ημιτελικός
  • 14 Μαΐου: Β’ Ημιτελικός
  • 16 Μαΐου: Μεγάλος Τελικός

Η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου, οπότε οι χώρες θα μάθουν σε ποιον ημιτελικό θα διαγωνιστούν και τη σειρά εμφάνισής τους.

Η διοργάνωση, που σηματοδοτεί 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας και εξέλιξης του διαγωνισμού, αναμένεται να προσφέρει υψηλής ποιότητας σκηνικά, συναρπαστικές εμφανίσεις και πολλές εκπλήξεις, με στόχο να γιορτάσει το μουσικό ταξίδι της Eurovision σε όλη την Ευρώπη.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
EBU Eurovision Eurovision 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

15.12.2025
Επόμενο
Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

15.12.2025

Δες επίσης

Αυτή η χώρα βγήκε νικήτρια στην Junior Eurovision 2025
Μουσικά Νέα

Αυτή η χώρα βγήκε νικήτρια στην Junior Eurovision 2025

15.12.2025
Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας
Μουσικά Νέα

Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

15.12.2025
Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice
Μουσικά Νέα

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

15.12.2025
Γιάννης Πλούταρχος – «Δε Γίνεται»: Το νέο δυναμικό ζεϊμπέκικο του τραγουδιστή
Μουσικά Νέα

Γιάννης Πλούταρχος – «Δε Γίνεται»: Το νέο δυναμικό ζεϊμπέκικο του τραγουδιστή

15.12.2025
Η Taylor Swift έδωσε bonus 197 εκατομμύρια δολάρια στους συνεργάτες της
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift έδωσε bonus 197 εκατομμύρια δολάρια στους συνεργάτες της

15.12.2025
Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή

15.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

15.12.2025
Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media
Social & Tech

Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

15.12.2025
Big Time Rush στο ΟΑΚΑ: Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα και η στιγμή που ο Carlos μιλάει ελληνικά
Μουσικά Νέα

Big Time Rush στο ΟΑΚΑ: Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα και η στιγμή που ο Carlos μιλάει ελληνικά

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου