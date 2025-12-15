Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε τον τελικό αριθμό των χωρών που συμμετέχουν – Ο χαμηλότερος στην ιστορία!

Η επίσημη λίστα των χωρών που θα συμμετάσχουν στον 70ο διαγωνισμό

Η EBU έβαλε τέλος στην αβεβαιότητα και τα σενάρια γύρω από τον αριθμό των χωρών που θα συμμετάσχουν στην 70η επετειακή Eurovision, δίνοντας στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 35 χώρες θα δώσουν το παρών στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Η λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνει: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία της Eurovision από τη θέσπιση του ενός ημιτελικού το 2004 και των δύο ημιτελικών το 2008. Η EBU δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη εξήγηση για το μειωμένο ενδιαφέρον, αλλά αναμένεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό και τη δυναμική των ημιτελικών.

Να υπενθυμίσουμε πως η 70η Eurovision θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες:

12 Μαΐου: Α’ Ημιτελικός

14 Μαΐου: Β’ Ημιτελικός

16 Μαΐου: Μεγάλος Τελικός

Η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου, οπότε οι χώρες θα μάθουν σε ποιον ημιτελικό θα διαγωνιστούν και τη σειρά εμφάνισής τους.

Η διοργάνωση, που σηματοδοτεί 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας και εξέλιξης του διαγωνισμού, αναμένεται να προσφέρει υψηλής ποιότητας σκηνικά, συναρπαστικές εμφανίσεις και πολλές εκπλήξεις, με στόχο να γιορτάσει το μουσικό ταξίδι της Eurovision σε όλη την Ευρώπη.

