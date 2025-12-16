MadWalk 2025 Mega
Μετά από 20 χρόνια, Madonna και Guy Ritchie επανενώνονται για την πρώτη έκθεση τέχνης του γιού τους

Η Madonna και ο Guy Ritchie εμφανίστηκαν ξανά μετά από 20 χρόνια για να στηρίξουν τον γιο τους Rocco στην πρώτη του έκθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια σπάνια και συγκινητική οικογενειακή στιγμή καταγράφηκε την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, όταν η Madonna και ο πρώην σύζυγός της, Guy Ritchie, εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά μετά από χρόνια, στηρίζοντας τον γιο τους, Rocco, στην πρώτη του έκθεση τέχνης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα στούντιο-αποθήκη στο Soho του Λονδίνου και σηματοδότησε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση των πρώην συζύγων από το 2008, οπότε και είχαν χωρίσει μετά από οκταετή γάμο.

Η Madonna και ο Guy Ritchie στάθηκαν δίπλα στον 25χρονο Rocco μπροστά από τα έργα του, που φέρονται να απεικονίζουν τους ίδιους τους γονείς του. Η τρυφερή στιγμή καταγράφηκε από τον ίδιο τον Rocco, ο οποίος τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Είναι προφανές γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να με κρίνουν, δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο, είμαι περήφανος που είμαι αυτός που είμαι, αλλά ακόμη πιο περήφανος που έχω και τους δύο γονείς μου μαζί στον ίδιο χώρο να με στηρίζουν. Τα έργα μιλούν από μόνα τους, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε “Talk Is Cheap”».

Η επανένωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς το παρελθόν της οικογένειας. Το 2016, η Madonna και ο Guy Ritchie είχαν εμπλακεί σε έντονη διαμάχη για την κηδεμονία του Rocco, η οποία είχε προκαλέσει εκτενείς δημοσιογραφικές αναφορές και δημόσια συζήτηση. Παρά τις γνωστές διαφορές τους, η κοινή παρουσία τους στην έκθεση δείχνει μια συνειδητή προσπάθεια να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τις προσωπικές τους αντιθέσεις για χάρη του γιου τους.

Στην εκδήλωση, η Madonna εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Akeem Morris, 29 ετών, επιλέγοντας όπως πάντα ένα ιδιαίτερο και εκκεντρικό στυλ. Ο Guy Ritchie προσήλθε με τη σύζυγό του, Jacqui, 42 ετών, η οποία ξεχώρισε με καρό παντελόνι και δερμάτινο σακάκι. Η αντίθεση ανάμεσα στις εμφανίσεις των δύο πρώην συζύγων υπογράμμισε τα διαφορετικά μονοπάτια που έχουν ακολουθήσει στη ζωή τους, αλλά και την κοινή τους πρόθεση να στηρίξουν τον Rocco.

Η έκθεση του νεαρού καλλιτέχνη φέρει τον τίτλο «Talk Is Cheap» και φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη μοναδική του οπτική για τις οικογενειακές σχέσεις, την τέχνη και την επικοινωνία. Η Madonna και ο σκηνοθέτης του «Σέρλοκ Χολμς» είχαν παντρευτεί το 2000 και χώρισαν το 2008, αφήνοντας πίσω τους ένα πολυδιάστατο αλλά στενά δεμένο οικογενειακό δίκτυο, που σήμερα φαίνεται να βρίσκει ξανά την ισορροπία του γύρω από τον γιο τους.

