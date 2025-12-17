Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»

Όσα λέει για τις σχέσεις, την αγάπη και τη σημασία της μουσικής στη ζωή της

Καλεσμένη του Τάσου Τρύφωνος στο «Τετ α τετ» αυτού του Σαββάτου θα είναι η Klavdia, σε μια συνέντευξη με προσωπικές εξομολογήσεις και ειλικρινείς απαντήσεις. Στο trailer της εκπομπής, η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025 αφήνει να εννοηθεί πως θα μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της από τον OGE, κάνοντας λόγο για μια σχέση δύο έντονων χαρακτήρων που, τελικά, δεν κατάφεραν να συνυπάρξουν αρμονικά. «Υπήρξε ένας χωρισμός. Ήμασταν δύο πολύ δυνατές προσωπικότητες και αυτό πολλές φορές οδηγούσε σε συγκρούσεις», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.

Λίγο καιρό μετά την πρώτη αναφορά της στον χωρισμό μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι», η Klavdia μίλησε πιο αναλυτικά για το τέλος της σχέσης της στον Γρηγόρη Μπάκα και την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Με ήρεμο τόνο και χωρίς διάθεση δραματοποίησης, η τραγουδίστρια τόνισε πως τέτοιες αλλαγές είναι μέρος της ζωής και δεν χρειάζονται υπερβολές: «Όλα είναι καλά. Αυτά συμβαίνουν, δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι. Δεν θέλω να απασχολώ τον κόσμο με την προσωπική μου ζωή. Θέλω να με γνωρίζουν μέσα από τη μουσική μου».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο χωρισμός τους δεν σχετίζεται με κάποια επικοινωνιακή στρατηγική ή προωθητικό σχέδιο, βάζοντας τέλος σε κάθε σχετική φημολογία: «Δεν υπάρχει κανένα τρικ, καμία στρατηγική μάρκετινγκ ή προμόσιον». Η Klavdia στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά το τέλος της σχέσης, οι δεσμοί εκτίμησης με τον OGE παραμένουν: «Αγαπιόμαστε και θαυμαζόμαστε. Θα ξαναδουλέψουμε μαζί, θα ξανασυνεργαστούμε. Δεν χαλάει τίποτα. Απλώς υπήρξε ασυμφωνία χαρακτήρων».

Κλείνοντας, έδωσε μια πιο φιλοσοφική διάσταση στο θέμα, υπογραμμίζοντας πως η αγάπη έρχεται απρόσμενα και δεν πρέπει να φοβόμαστε να τη ζούμε: «Ο κόσμος έχει πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από το τι συμβαίνει στη δική μου προσωπική ζωή. Οι σχέσεις έρχονται και σε βρίσκουν. Όταν κάτι είναι όμορφο, γιατί να του κλείσεις την πόρτα;».

Για την Klavdia, η καλλιτεχνική της πορεία και η μουσική της διαδρομή παραμένουν στο επίκεντρο. Με ωριμότητα και χαμηλούς τόνους, δείχνει πως επιλέγει να προχωρά μπροστά χωρίς θόρυβο, κρατώντας την τέχνη της πάνω από κάθε προσωπική εξέλιξη.

