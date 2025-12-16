MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 16.12.2025

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

eurovision 2026
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, θα γνωρίσουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγωνία τελειώνει, η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ από τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 16/12 ο σταθμός!

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ1 για να γνωρίσουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ».

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media

Μέσα από την ξεχωριστή εκπομπή, με πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον Ελληνικό Εθνικό Τελικό και για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού

Ο παλμός της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2025, στις 19:00».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε τον τελικό αριθμό των χωρών που συμμετέχουν – Ο χαμηλότερος στην ιστορία!

