Νονά η Νίνα Φλορ – Βάφτισε το παιδί της πριγκίπισσας Βεατρίκης

Η μικρότερη κόρη της Βεατρίκης και του Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι βαφτίστηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιακώβου και πήρε το ελληνικό όνομα Αθηνά

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη βάφτισε πριν από λίγες ημέρες τη μικρότερη κόρη της, Αθηνά Ελίζαμπεθ Ρόουζ, σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Παρεκκλήσι του Παλατιού του Αγίου Ιακώβου. Η 37χρονη Βεατρίκη και ο σύζυγός της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι, επέλεξαν να μοιραστούν τη σημαντική αυτή στιγμή με έναν περιορισμένο κύκλο συγγενών και στενών φίλων, ενώ ακολούθησε μια λιτή γιορτή.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν οι παππούδες της μικρής Αθηνάς, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκας και δούκισσα του Γιορκ, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά την αφαίρεση των βασιλικών τους τίτλων. Το παρών έδωσε και η πριγκίπισσα Ευγενία, η οποία έφτασε μαζί με τον σύζυγό της Τζακ Μπρουκσμπανκ. Η Νίνα Φλορ παρευρέθηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Φίλιππο Ντε Γκρες και ξεχώρισε με την κομψή της εμφάνιση. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Τζέιμς Μπλαντ και η σύζυγός του Σοφία Γουέλσλεϊ.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι είναι ήδη γονείς της Σιένα, που γεννήθηκε το 2021, καθώς και του 9χρονου Γούλφι, γιου του Εντοάρντο από προηγούμενη σχέση του με τη Ντάρα Χουάνγκ. Η μικρή Αθηνά γεννήθηκε τον Ιανουάριο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

