Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Οι συνάδελφοι τους σέβονται, τους ζηλεύουν και δεν ξέρουν αν πρέπει να τους αγαπήσουν ή να τους αποφύγουν

Όλοι έχουμε στο γραφείο εκείνο το άτομο που ξέρει πώς να τραβάει την προσοχή χωρίς καν να προσπαθήσει. Είναι γοητευτικό, αποτελεσματικό και… με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις ότι θέλεις να το αγαπήσεις και να το μισήσεις ταυτόχρονα. Στον κόσμο λοιπόν των ζωδίων, υπάρχουν 4 τύποι που συχνά γίνονται οι διάσημοι «συνάδελφοι που αγαπάς να μισείς».

Ας δούμε αναλυτικά ποια είναι:

Κριός – Ο ηγέτης που δεν φοβάται τίποτα

Ο Κριός στο γραφείο είναι η ενσάρκωση της αποφασιστικότητας. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, μιλάει δυνατά και συνήθως παίρνει το επίκεντρο. Οι συνάδελφοι τον εκτιμούν για τη δράση του, αλλά μερικές φορές τον ζηλεύουν για την αυτοπεποίθηση που φτάνει στα άκρα.

Λέων – Ο ακαταμάχητος γοητευτικός

Ο Λέων είναι η σταρ του γραφείου. Η γοητεία του, το χιούμορ του και η ικανότητά του να κερδίζει το κοινό κάνουν πολλούς να τον αγαπούν. Αλλά όταν η ατμόσφαιρα γεμίζει από υπερβολική αυτοπεποίθηση, μερικοί συνάδελφοι δεν μπορούν να τον χειριστούν και… αρχίζουν τα μικρά μπινελίκια.

Σκορπιός – Ο μυστηριώδης στρατηγός

Ο Σκορπιός είναι έξυπνος, παρατηρητικός και πάντα φαίνεται να ξέρει περισσότερα από όσα λέει. Η στρατηγική του σκέψη και η ατμόσφαιρα μυστηρίου που δημιουργεί, κάνουν τους συναδέλφους να τον σέβονται αλλά και να τον φοβούνται λίγο.

Αιγόκερως – Ο αφοσιωμένος εργατικός

Ο Αιγόκερως είναι ο τύπος που παίρνει τη δουλειά στα σοβαρά. Η πειθαρχία, η αξιοπιστία και η ικανότητά του να τελειώνει ό,τι ξεκινά, τον κάνουν απαραίτητο συνεργάτη. Ωστόσο, η αυστηρότητά του και η αδιαφορία για τις μικρές κοινωνικές πλευρές του γραφείου μπορούν να προκαλέσουν αντιπάθειες.

Στο τέλος, αυτά τα ζώδια καταφέρνουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αγάπη και την αντιπάθεια των συναδέλφων. Δεν είναι τυχαίο: η προσωπικότητα τους είναι τόσο έντονη που προκαλεί συναισθήματα… είτε τα αγαπάς είτε τα μισείς!

