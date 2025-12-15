MadWalk 2025 Mega
Ζώδια 15.12.2025

Τα 4 ζώδια που τείνουν να μπλέκουν σε τοξικές σχέσεις

Χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή όταν πρόκειται για καρδιοχτύπια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις αλλά μερικές φορές τα ζώδια μας παίζουν τα δικά τους τρικ. Κάποια από αυτά φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη… «τάση» να μπλέκουν σε σχέσεις που τους φθείρουν, είτε επειδή γοητεύονται από τα λάθος άτομα, είτε γιατί δυσκολεύονται να βάλουν όρια και να πουν «stop».

Ας δούμε ποια ζώδια χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή όταν πρόκειται για καρδιοχτύπια και σχέσεις που μπορεί να γίνουν τοξικές.

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι αγαπούν με όλη τους την καρδιά. Η ανάγκη τους για ασφάλεια και συναισθηματική ζεστασιά τους κάνει μερικές φορές να παραμένουν σε σχέσεις που τους πληγώνουν. Μπορεί να συγχωρούν ξανά και ξανά, φοβούμενοι τη μοναξιά και πιστεύοντας ότι «θα αλλάξει». Αν είσαι Καρκίνος, η πρόκληση είναι να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου αρκετά για να φύγεις όταν χρειάζεται.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες ζουν στον κόσμο των συναισθημάτων και των ονείρων τους. Η ευαισθησία τους είναι γοητευτική, αλλά ταυτόχρονα τους καθιστά ευάλωτους σε ανθρώπους που δεν έχουν καλές προθέσεις. Συχνά βλέπουν τον σύντροφό τους όπως θέλουν να είναι, όχι όπως είναι πραγματικά, και αυτό τους οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα λάθη.

Ζυγός

Οι Ζυγοί θέλουν τα πάντα αρμονικά, και πολλές φορές η ανάγκη τους να κρατήσουν τη γαλήνη οδηγεί σε παραχωρήσεις που δεν τους συμφέρουν. Αν νιώθουν ότι η σχέση τους κλονίζεται, μπορεί να μένουν για να αποφύγουν συγκρούσεις ή για να νιώσουν αποδοχή. Η μάθηση για αυτούς είναι να αγαπούν τον εαυτό τους περισσότερο από την αρμονία σε κάθε κόστος.

Ταύρος

Οι Ταύροι είναι γνωστοί για την επιμονή τους και τη σταθερότητά τους. Αλλά όταν αυτή η επιμονή μετατρέπεται σε εμμονή, μπορεί να τους κρατήσει σε σχέσεις που τους πληγώνουν. Η δυσκολία να αφήσουν ένα κεφάλαιο πίσω τους τους κάνει ευάλωτους σε επαναλαμβανόμενα συναισθηματικά τραύματα.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

έρωτας ζώδια
