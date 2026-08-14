Life 14.08.2026

Ξέχνα τη χωριάτικη! Οι 3 σαλάτες με ντομάτα που θα γίνουν η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

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Δροσερές, πανεύκολες και γεμάτες γεύση, αυτές οι συνταγές αποδεικνύουν ότι η ντομάτα μπορεί να γίνει το πιο λαχταριστό πιάτο του καλοκαιριού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ντομάτα είναι ιδανική για ενυδάτωση και πλούσια σε βιταμίνη C, κάλιο και λυκοπένιο.
  • Τρεις εναλλακτικές σαλάτες με ντομάτα: με burrata και βασιλικό, με καρπούζι και φέτα, και με ρεβίθια.
  • Η σαλάτα με burrata και βασιλικό είναι δροσερή, κρεμώδης και μπορεί να αποτελέσει ελαφρύ βραδινό.
  • Η σαλάτα με καρπούζι, ντομάτα και φέτα συνδυάζει γλυκύτητα, οξύτητα και αλμύρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι έχει τη δική του γεύση και αυτή δεν είναι άλλη από τη ζουμερή, ώριμη ντομάτα. Είναι από τα πιο αγαπημένα εποχικά λαχανικά, γεμάτη άρωμα, χρώμα και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Εκτός από τη χαρακτηριστική της γεύση, αποτελεί εξαιρετική πηγή νερού, γεγονός που την κάνει ιδανική επιλογή τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

Συστάδα από φρέσκες ντομάτες, ιδανικές για να σε κρατήσουν ενυδατωμένο στις καυτές μέρες.
Πηγή: Unsplash

Αν έχεις βαρεθεί την κλασική χωριάτικη σαλάτα ή απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολλές εύκολες συνταγές που αναδεικνύουν τη ντομάτα και μετατρέπουν μια απλή σαλάτα σε πλήρες γεύμα. Παρακάτω θα βρεις τρεις ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι.

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1. Ντομάτα με burrata και φρέσκο βασιλικό – Η πιο καλοκαιρινή ιταλική πρόταση

Αν αγαπάς τις δροσερές και κρεμώδεις γεύσεις, αυτή η σαλάτα είναι ιδανική. Θα χρειαστείς:

  • 2 μεγάλες ώριμες ντομάτες
  • 1 burrata
  • Φρέσκο βασιλικό
  • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • Λίγη κρέμα βαλσαμικού (προαιρετικά)
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μια δροσερή σαλάτα με ντομάτες, ψωμί και βασιλικό, ένα από τα πιο δυνατά trends του καλοκαιριού.
Πηγή: Unsplash

Κόψε τις ντομάτες σε χοντρές φέτες, τοποθέτησε τη burrata στο κέντρο και πρόσθεσε τα υπόλοιπα υλικά. Είναι μια σαλάτα που μπορεί να σταθεί ακόμη και ως ελαφρύ βραδινό.

2. Ντοματοσαλάτα με καρπούζι και φέτα – Ο συνδυασμός που εκπλήσσει ευχάριστα

Η γλυκύτητα του καρπουζιού συναντά την οξύτητα της ντομάτας και την αλμυρή γεύση της φέτας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα στο ελληνικό καλοκαίρι. Θα χρειαστείς:

  • Ντομάτες
  • Καρπούζι
  • Φέτα
  • Φρέσκος δυόσμος
  • Ελαιόλαδο
  • Λίγες σταγόνες λεμονιού

Η σαλάτα αυτή είναι ιδανική για μεσημεριανό δίπλα σε ψητά ή ως δροσερό γεύμα μετά την παραλία.

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3. Ντομάτα με αγγούρι, ρεβίθια και μυρωδικά – Η σαλάτα που χορταίνει

Αν θέλεις κάτι πιο πλήρες και θρεπτικό, πρόσθεσε όσπρια στη σαλάτα σου. Θα χρειαστείς:

  • Ντομάτες
  • Αγγούρι
  • Βρασμένα ρεβίθια
  • Κόκκινο κρεμμύδι
  • Μαϊντανό ή δυόσμο
  • Ελαιόλαδο
  • Λεμόνι
Σαλάτα καρπούζι με φέτα και μέντα, ένας από τους 5 καλοκαιρινούς συνδυασμούς που κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα.
Πηγή: Unsplash

Τα ρεβίθια προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, μετατρέποντας τη σαλάτα σε ένα πλήρες και ισορροπημένο γεύμα.

Γιατί αξίζει να βάζεις περισσότερη ντομάτα στο πιάτο σου

Η ντομάτα αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νερό και συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού. Παράλληλα, είναι πλούσια σε βιταμίνη C, κάλιο και λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που της χαρίζει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Σε συνδυασμό με λίγο ελαιόλαδο, το λυκοπένιο απορροφάται ακόμη καλύτερα από τον οργανισμό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η πιο νόστιμη πλευρά του καλοκαιριού βρίσκεται… σε μια ντομάτα

Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές για να απολαύσεις ένα δροσερό και θρεπτικό γεύμα. Με μια ώριμη ντομάτα και λίγα ποιοτικά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις σαλάτες γεμάτες γεύση, χρώμα και καλοκαιρινά αρώματα που θα θέλεις να απολαμβάνεις όλη τη σεζόν.

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Καλοκαίρι 2026 ντομάτα σαλάτα
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