Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια

Μετά από 17 χρόνια έντασης, η Kim Kardashian και η Paris Hilton εμφανίζονται ξανά μαζί, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεση της φιλίας τους

Με ένα χαμόγελο και κομψά outfits, η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανένωσαν τη φιλία τους σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω παλιές διαφορές που είχαν στιγματίσει τη σχέση τους. Οι δύο σταρ φωτογραφήθηκαν μαζί, επιβεβαιώνοντας ότι η παλιά ένταση ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Η Kim επέλεξε ένα σέξι μαύρο σύνολο με βαθύ ντεκολτέ, ενώ η Paris φόρεσε ένα κόκκινο βελούδινο μίνι φόρεμα, απόλυτα ταιριαστό με το πνεύμα των γιορτών. Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Kim πρόσθεσε μια μαύρη καρδιά, με την Paris να σχολιάζει «η καλύτερη», επισημαίνοντας τη θετική τους επανασύνδεση.

Η φιλία τους χρονολογείται από τα παιδικά τους χρόνια και έχει περάσει από έντονες διακυμάνσεις. Η Kim ξεκίνησε να αποκτά φήμη μέσα από την επαγγελματική της σχέση με την Paris, όταν η δεύτερη ήταν πελάτισσα της Kim για υπηρεσίες οργάνωσης ντουλαπών, γεγονός που οδήγησε και στις πρώτες εμφανίσεις της Kim στο reality «The Simple Life».

Ωστόσο, η σχέση τους δοκιμάστηκε έντονα το 2008, όταν η Paris έκανε ένα σχόλιο για τα οπίσθια της Kim, λέγοντας ότι «μοιάζουν με cottage cheese μέσα σε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών». Παρά τη δημόσια συγγνώμη που ακολούθησε, οι δύο γυναίκες απομακρύνθηκαν για κάποια χρόνια. Το 2011, η Kim παραδέχτηκε ότι πλέον δεν μιλούσαν, σημειώνοντας ότι με τον καιρό κατάλαβαν ότι δεν ήταν τόσο όμοιες όσο νόμιζαν.

Παρόλα αυτά, από το 2014 και έπειτα, η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέθηκαν και μοιράστηκαν αρκετές κοινές εμφανίσεις, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους ευχάριστες στιγμές. Η Paris είχε δηλώσει με υπερηφάνεια ότι η φιλία τους ήταν πάντα σημαντική και πως είναι χαρά της να βλέπει την Kim να πετυχαίνει. Από την πλευρά της, η Kim έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι η Paris έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα της, δηλώνοντας ότι «κυριολεκτικά μου έδωσε μια καριέρα και το εκτιμώ απόλυτα».

Το χριστουγεννιάτικο πάρτι επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η δυνατή τους φιλία έχει επιστρέψει και πως οι παλιές εντάσεις αποτελούν πλέον μια σελίδα στο παρελθόν.

