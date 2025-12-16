Οι έρευνες μίλησαν: Πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύεις ανάλογα με την ηλικία σου

Ο τρόπος για να χτίζεις σταδιακά ένα οικονομικό «μαξιλάρι» για το μέλλον

Η ενηλικίωση δεν έρχεται με τα χρόνια, αλλά με τις πρώτες αποφάσεις που παίρνεις για τα χρήματά σου. Όταν πληρώνεις τον πρώτο λογαριασμό από τον δικό σου μισθό ή σκέφτεσαι: «Ίσως πρέπει να βάλω κάτι στην άκρη», έχεις κάνει το πρώτο βήμα προς οικονομική ωριμότητα.

Η αποταμίευση δεν είναι μυστική τέχνη για τους λίγους. Είναι απλώς η ικανότητα να γνωρίζεις τι μπαίνει, τι βγαίνει και τι μπορείς να σώσεις, πριν εξαφανιστεί το εισόδημά σου.

Ο κανόνας 50/30/20: Η συνταγή των ειδικών

Οι οικονομικοί σύμβουλοι προτείνουν έναν απλό οδηγό για τη διαχείριση του μισθού:

50% για τα βασικά: Ενοίκιο, λογαριασμοί, τρόφιμα.

30% για απόλαυση: Διασκέδαση, ταξίδια, χόμπι.

20% για αποταμίευση: Ο μελλοντικός σου εαυτός θα σε ευγνωμονεί.

Για τους πιο οργανωμένους, υπάρχει και το 60/20/20: λιγότερη σπατάλη, περισσότερη ασφάλεια. Δεν πρόκειται για μαθηματική εξίσωση, αλλά για έναν πρακτικό οδηγό που σε βοηθά να μην σκορπίζεις άσκοπα τον μισθό σου.

Αποταμίευση ανάλογα με την ηλικία

Οι ειδικοί συνιστούν να προσαρμόζεις τις αποταμιεύσεις σου ανάλογα με το εισόδημα και την ηλικία, ώστε να εξασφαλίσεις μια άνετη συνταξιοδότηση:

Στα 35: Ένας μισθός στην άκρη.

Στα 40: Δύο έως τρεις μισθοί.

Στα 50: 3–6 μισθοί.

Στα 60: 5,5–11 φορές το εισόδημά σου.

Έτσι χτίζεις σταδιακά ένα οικονομικό «μαξιλάρι» για το μέλλον.

Μικρές αλλαγές, μεγάλα αποτελέσματα

Μερικές πρακτικές κινήσεις που κάνουν πραγματική διαφορά:

Αυτόματες μεταφορές: Ρύθμισε το ποσό που θέλεις να αποταμιεύεις να πηγαίνει σε λογαριασμό αποταμίευσης πριν μπεις στον πειρασμό να ξοδέψεις.

Κόψε περιττά έξοδα: Καφέδες, συνδρομές ή μικροαγορές που στραγγίζουν το πορτοφόλι σου.

Ταμείο έκτακτης ανάγκης: Γιατί η ζωή έχει πάντα εκπλήξεις.

Επένδυσε για το μέλλον: Βρες εργαλεία που ταιριάζουν στο προφίλ σου και δες τις αποταμιεύσεις σου να μεγαλώνουν χρόνο με τον χρόνο.

Με αυτά τα απλά βήματα, η αποταμίευση γίνεται συνήθεια και όχι αγγαρεία. Κάθε ευρώ που βάζεις στην άκρη σήμερα, είναι ένα λιθαράκι για την οικονομική σου ασφάλεια αύριο.

