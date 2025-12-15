MadWalk 2025 Mega
Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025

Η παγκόσμια επικαιρότητα, η πολιτική και η ποπ κουλτούρα διαμόρφωσαν τα πιο διαβασμένα λήμματα της χρονιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ετήσια λίστα της Wikipedia με τις πιο διαβασμένεςκαταχωρήσεις για το 2025 αποτυπώνει με ακρίβεια τα πρόσωπα, τα γεγονότα και τα πολιτιστικά φαινόμενα που μονοπώλησαν την παγκόσμια προσοχή. Από δραματικές πολιτικές εξελίξεις και βίαια γεγονότα μέχρι κινηματογραφικές επιτυχίες και τηλεοπτικά φαινόμενα, η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια λειτούργησε για ακόμη μία χρονιά ως καθρέφτης της συλλογικής περιέργειας εκατομμυρίων χρηστών.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρέθηκε η καταχώρηση για τον Charlie Kirk, η οποία κατέγραψε 44,9 εκατομμύρια προβολές μέσα στο 2025. Το ενδιαφέρον εκτοξεύθηκε μετά το περιστατικό της 10ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Αμερικανός συντηρητικός ακτιβιστής και συνιδρυτής του οργανισμού Turning Point USA πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακής εκδήλωσης. Το γεγονός προκάλεσε εκτεταμένη διεθνή κάλυψη και έντονη δημόσια συζήτηση, με περισσότερες από 40% των προβολών του λήμματος να προέρχονται από χρήστες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με στοιχεία του Wikimedia Foundation.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το λήμμα «Θάνατοι το 2025», το οποίο συγκέντρωσε 42,5 εκατομμύρια προβολές. Πρόκειται για μια κατηγορία που παραδοσιακά εμφανίζεται ψηλά στις ετήσιες κατατάξεις, καθώς οι χρήστες αναζητούν συγκεντρωτικά πληροφορίες για τις σημαντικότερες απώλειες της χρονιάς.

Τρίτο στη λίστα αναδείχθηκε το λήμμα για τον Ed Gein, με 31,2 εκατομμύρια προβολές. Ο διαβόητος Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο χάρη στην προβολή της 3ης σεζόν της σειράς «Monster» στο Netflix, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στο true crime περιεχόμενο και την αυξημένη αναζήτηση εγκληματολογικών θεμάτων στη Wikipedia.

Η πολιτική επικαιρότητα των Ηνωμένων Πολιτειών κυριάρχησε στη συνέχεια της κατάταξης. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Donald Trump με 25,1 εκατομμύρια προβολές, καταγράφοντας την όγδοη παρουσία του στις ετήσιες λίστες των πιο διαβασμένων λημμάτων.

Πέμπτος ακολούθησε ο πάπας Λέων XIV με 22,1 εκατομμύρια προβολές, ενώ στην έκτη θέση συναντάται ο Elon Musk με 20,2 εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή παγκόσμια απήχηση του επιχειρηματία. Έβδομος στη σειρά ήταν ο Zohran Mamdani με 20,1 εκατομμύρια προβολές, χάρη στην απρόσμενη και εντυπωσιακή πορεία του προς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με τη λεγόμενη δεύτερη οθόνη, δηλαδή την τάση των θεατών να αναζητούν πληροφορίες στο κινητό τους την ώρα που παρακολουθούν μια ταινία ή μια σειρά.

Στην όγδοη θέση βρέθηκε η ταινία «Sinners» του 2025 με 18,2 εκατομμύρια προβολές, ενώ την ένατη θέση κατέλαβε ο Ozzy Osbourne με 17,8 εκατομμύρια προβολές. Στη δέκατη θέση ακολούθησε η ταινία «Superman» του 2025 με 17 εκατομμύρια προβολές.

Στην ενδέκατη θέση καταγράφηκε ο πάπας Φραγκίσκος με 15,3 εκατομμύρια προβολές, ενώ δωδέκατη βρέθηκε η σειρά «Severance» του Apple TV με 13,9 εκατομμύρια προβολές. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο λήμμα σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με την πρώτη σεζόν του 2022, εξέλιξη που αποδίδεται στη δυναμική επιστροφή της σειράς με τον δεύτερο κύκλο. Στη δέκατη τρίτη θέση ακολούθησε το λήμμα United States με 13 εκατομμύρια προβολές.

Τη δέκατη τέταρτη θέση κατέλαβε η ταινία «Thunderbolts» με 12,9 εκατομμύρια προβολές, ενώ στη δέκατη πέμπτη θέση βρέθηκε η ταινία «Weapons» του 2025 με 11,8 εκατομμύρια προβολές.

Ισοβαθμία σημειώθηκε στη δέκατη έκτη και δέκατη έβδομη θέση, όπου ο JD Vance και η σειρά «Adolescence» κατέγραψαν από 11,6 εκατομμύρια προβολές. Στη δέκατη όγδοη θέση βρέθηκε ο MrBeast με 11,5 εκατομμύρια προβολές.

Τη δέκατη ένατη θέση κατέλαβε ο Cristiano Ronaldo με 10,8 εκατομμύρια προβολές, ενώ την εικοστή και τελευταία θέση της λίστας συμπλήρωσε η ταινία «The Fantastic Four First Steps», επίσης με 10,8 εκατομμύρια προβολές.

Η Wikipedia, η οποία συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζει να αποτελεί βασική παγκόσμια πηγή πληροφόρησης, χάρη στη συμβολή περίπου 250.000 εθελοντών συντακτών και επιμελητών. Η ετήσια αυτή κατάταξη επιβεβαιώνει ότι η εγκυκλοπαίδεια δεν καταγράφει απλώς γεγονότα, αλλά χαρτογραφεί με ακρίβεια το πού στρέφεται η παγκόσμια προσοχή και ποια πρόσωπα και αφηγήσεις καθόρισαν τη δημόσια συζήτηση της χρονιάς.

Τα πιο διαβασμένα λήμματα της Wikipedia για το 2025

  1. Charlie Kirk 44,9 εκατ. προβολές
  2. Θάνατοι το 2025 42,5 εκατ. προβολές
  3. Ed Gein 31,2 εκατ. προβολές
  4. Donald Trump 25,1 εκατ. προβολές
  5. Pope Leo XIV 22,1 εκατ. προβολές
  6. Elon Musk 20,2 εκατ. προβολές
  7. Zohran Mamdani 20,1 εκατ. προβολές
  8. «Sinners» ταινία 2025 18,2 εκατ. προβολές
  9. Ozzy Osbourne 17,8 εκατ. προβολές
  10. «Superman» ταινία 2025 17 εκατ. προβολές
  11. Pope Francis 15,3 εκατ. προβολές
  12. «Severance» τηλεοπτική σειρά 13,9 εκατ. προβολές
  13. United States 13 εκατ. προβολές
  14. «Thunderbolts» 12,9 εκατ. προβολές
  15. «Weapons» ταινία 2025 11,8 εκατ. προβολές
  16. JD Vance 11,6 εκατ. προβολές
  17. «Adolescence» τηλεοπτική σειρά 11,6 εκατ. προβολές
  18. MrBeast 11,5 εκατ. προβολές
  19. Cristiano Ronaldo 10,8 εκατ. προβολές
  20. «The Fantastic Four First Steps» 10,8 εκατ. Προβολές
