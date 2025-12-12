MadWalk 2025 Mega
Ο λόγος που η Kate Winslet δεν βλέπει της ταινίες της με τα παιδιά της

Η Kate Winslet εκμυστηρεύεται ότι το να βλέπει τις ταινίες της είναι μια βασανιστική εμπειρία που δεν απολαμβάνει καθόλου
Για πολλές οικογένειες σε όλο τον κόσμο, η περίοδος των Χριστουγέννων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρακολούθηση της ρομαντικής κομεντί «The Holiday». Η ταινία του 2006 αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών με ραγισμένη καρδιά, τις οποίες ενσαρκώνουν η Kate Winslet και η Cameron Diaz, οι οποίες αποφασίζουν να ανταλλάξουν τα σπίτια τους ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντέξουν τη συναισθηματική πίεση των γιορτών. Στους ανδρικούς ρόλους εμφανίζονται ο Jude Law και ο Jack Black.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η Kate Winslet, η δική της οικογένεια δεν συμμερίζεται αυτή την εορταστική κινηματογραφική συνήθεια. «Όχι, δεν έχουμε δει το “The Holiday” εδώ και χρόνια. Δεν καθόμαστε να βλέπουμε ταινίες στις οποίες συμμετέχω. Σχεδόν ποτέ», δηλώνει με σαφήνεια. Η ίδια συμπληρώνει ότι «σχεδόν κάθε ταινία στην οποία έχω παίξει την έχω δει μόνο μία φορά. Για τους περισσότερους ηθοποιούς, το να βλέπεις το τελικό αποτέλεσμα είναι μια βασανιστική εμπειρία. Είναι κάτι που απλώς πρέπει να περάσεις».

Διάβασε επίσης: Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

Η συζήτηση αυτή προκύπτει με αφορμή τη νέα της συνέντευξη στο BBC, όπου η Kate Winslet μιλά για την πρώτη της χριστουγεννιάτικη ταινία μετά από σχεδόν 20 χρόνια, το «Goodbye June». Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο γιος της, Joe Anders, και είναι εμπνευσμένο από τον θάνατο της γιαγιάς του, Sally Winslet, μητέρας της Kate Winslet, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2017 έπειτα από μάχη με καρκίνο των ωοθηκών. Η ιστορία επικεντρώνεται σε αδέλφια που προσπαθούν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους και να ενωθούν για να τιμήσουν τη μητέρα τους, η οποία λαμβάνει παρηγορητική φροντίδα τα Χριστούγεννα.

Η Kate Winslet τονίζει ότι «δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μια ταινία γύρω από τον θάνατο. Είναι μια ταινία για τη ζωή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι τη βρίσκουν πολύ, πολύ εμψυχωτική». Το «Goodbye June» θα κυκλοφορήσει στο Netflix την παραμονή των Χριστουγέννων, με την Kate Winslet να πιστεύει ότι αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογενειακή θέαση εκείνη τη βραδιά.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Dame Helen Mirren, ο Timothy Spall, η Andrea Riseborough και ο Stephen Merchant, τον οποίο η Kate Winslet ευχαριστεί για τη συνεργασία τους στο παρελθόν στη σειρά «Extras». Παράλληλα, το «Goodbye June» σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Kate Winslet, έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια μπροστά από την κάμερα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Goodbye June: Η Kate Winslet συγκινεί στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε σενάριο του γιού της

