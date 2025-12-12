MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 12.12.2025

Μια Νύχτα Μόνο: Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις στα επόμενα επεισόδια

Μια νύχτα μόνο
Όσα θα δούμε Κυριακή 14-Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στη σειρά του Mega
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις, καθώς το παρελθόν επιστρέφει για να ανατρέψει το μέλλον τους. Οι εξελίξεις γίνονται καταιγιστικές και αλλάζουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», Κυριακή 14 με Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Το χτύπημα στην Αρετή προκαλεί αναστάτωση σε όλους, αναγκάζοντας τον Οδυσσέα να αφήσει πίσω του τις όποιες διαφορές με τον Σταύρο. Ο γάμος της Άσπας και του Σάββα καταρρέει μπροστά στα μάτια της οικογένειας Νταγιάννου που παρακολουθεί άπραγη. Η Αρετή εξοργίζεται με μια πρωτοβουλία του Οδυσσέα. Όταν όμως επιστρέψει από την Καστοριά, την περιμένει μια μεγάλη έκπληξη…

Μια νύχτα μόνο

Διάβασε επίσης: Grand Hotel: Γεματά ανατροπές τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 14 με Τρίτη 16 Δεκεμβρίου:

Επεισόδιο 22 (Κυριακή 14 Δεκεμβρίου)

Το χτύπημα στην Αρετή τρομοκρατεί τους πάντες και κάνει τον Οδυσσέα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Κι ενώ η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, η Ελένη φαίνεται πως γίνεται ο επόμενος στόχος. Ο Οδυσσέας, σε συνεργασία με τον Σταύρο, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, φέρνοντας την Αρετή και την οικογένεια της στο εξοχικό του, την ίδια ώρα που η Μιρέλλα με τον Πωλ παραδίδονται σε μια δυνατή έλξη. Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αισιοδοξία, καθώς η Άσπα δείχνει να συνέρχεται και να ξαναβρίσκει τον εαυτό της, μέχρι που μια αποκάλυψη φέρνει τα πάνω-κάτω. Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πιο κοντά παρά ποτέ, ενώ ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια, που θα τον λυγίσει.

Μια νύχτα μόνο

Επεισόδιο 23 (Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου)

Ο αστυνόμος κάνει μία ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα, ενώ η Κατερίνη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προκειμένου να μάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Οδυσσέας. Η Άσπα βρίσκει στο laptop του Άλκη τη φωτογραφία που φιλιούνται ο Σάββας με την Μίνα και η οικογένεια Νταγιάννου παρακολουθεί τον γάμο τους να διαλύεται μπροστά στα μάτια τους. Η Κατερίνη μένει άναυδη, όταν ο Οδυσσέας τής αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να παντρευτεί την Αρετή και ο Πωλ αποφασίζει να προσλάβει τη Μιρέλλα στην εταιρεία. Η Αρετή θυμώνει άσχημα με τον Οδυσσέα, όταν μαθαίνει για μία ενέργειά του που την αφορά, χωρίς να την ενημερώσει.

Μια νύχτα μόνο

Επεισόδιο 24 (Τρίτη 16 Δεκεμβρίου)

Η Αρετή εξοργίζεται με την πρωτοβουλία του Οδυσσέα να την παρακάμψει και να αγνοήσει την επιθυμία της, καβγαδίζουν και εκείνη απομακρύνεται από κοντά του. Ο Οδυσσέας δηλώνει στη μητέρα του ότι αγαπά την Αρετή και θα την παντρευτεί, κάτι που η Κατερίνη δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα και κάνει τα πάντα για να τον εμποδίσει. Το σπίτι του Νταγιάννου είναι ένα καζάνι που βράζει μετά την αποκάλυψη ότι ο Σάββας διατηρεί παράνομη εξωσυζυγική σχέση, με την Άσπα να βρίσκεται εκτός εαυτού. Ο Σάββας, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, και να εγκατασταθεί στη Μίνα. Η Ελένη κι ο Σταύρος εκπλήσσονται από την πρόσληψη της Μιρέλλας στην ERGAN από τον Πωλ, ενώ η Αρετή ειδοποιείται για την αρρώστια της θείας της και φεύγει εσπευσμένα για την Καστοριά. Όταν επιστρέφει, την περιμένει μια αναπάντεχη έκπληξη.

Μια νύχτα μόνο

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MegaTV Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια Μια νύχτα μόνο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες της στο Sora

Η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες της στο Sora

12.12.2025
Επόμενο
Ο λόγος που η Kate Winslet δεν βλέπει της ταινίες της με τα παιδιά της

Ο λόγος που η Kate Winslet δεν βλέπει της ταινίες της με τα παιδιά της

12.12.2025

Δες επίσης

Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»
TV

Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»

14.12.2025
Porto Leone: Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Porto Leone: Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

12.12.2025
Grand Hotel: Γεματά ανατροπές τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
TV

Grand Hotel: Γεματά ανατροπές τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

12.12.2025
Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά
TV

Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

12.12.2025
Παρά Πέντε: Νέα backstage video με Θεοπούλα και Ντάλια λίγο πριν την προβολή του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Νέα backstage video με Θεοπούλα και Ντάλια λίγο πριν την προβολή του επετειακού επεισοδίου

12.12.2025
Παύλος Ευαγγελόπουλος: Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του Ρετιρέ – «Ηθοποιοί έκλαιγαν λόγω του Δαλιανίδη»
TV

Παύλος Ευαγγελόπουλος: Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του Ρετιρέ – «Ηθοποιοί έκλαιγαν λόγω του Δαλιανίδη»

11.12.2025
«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου
Media

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου

11.12.2025
Παρά Πέντε: Το Mega ανακοίνωσε την ημερομηνία του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Το Mega ανακοίνωσε την ημερομηνία του επετειακού επεισοδίου

11.12.2025
Παρά Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion
TV

Παρά Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion

11.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία