Η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες της στο Sora

Η Disney ανακοίνωσε συμφωνία με την OpenAI, με την οποία θα επενδύσει 1 δισ. δολάρια στην εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, ενώ παράλληλα παραχωρεί την άδεια χρήσης των χαρακτήρων από τα σύμπαντα των Star Wars, Pixar και Marvel στην πλατφόρμα παραγωγής βίντεο Sora. Η συνεργασία, διάρκειας τριών ετών, αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές κινήσεις της χολιγουντιανής βιομηχανίας προς την οργανωμένη υιοθέτηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger, υπογράμμισε ότι η νέα σύμπραξη στοχεύει στη διεύρυνση της δημιουργικότητας χωρίς να υπονομεύει τα δικαιώματα των δημιουργών. Όπως δήλωσε, «μέσα από αυτή τη συνεργασία με την OpenAI, θα επεκτείνουμε με προσοχή και υπευθυνότητα την εμβέλεια της αφήγησής μας μέσω της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, σεβόμενοι και προστατεύοντας τα έργα των δημιουργών».

Ο Bob Iger και ο Sam Altman είχαν ξεκινήσει να συζητούν εδώ και χρόνια για μια πιθανή συνέργεια που θα αξιοποιούσε το πλούσιο περιεχόμενο της Disney σε συνδυασμό με τα εξελιγμένα μοντέλα της OpenAI. Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, η OpenAI έδωσε στη Disney πρόσβαση σε πρώιμες εκδόσεις του Sora, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας και ο τρόπος εφαρμογής της σε περιβάλλοντα υψηλής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Με βάση τη νέα άδεια, από τις αρχές του επόμενου έτους το Sora και το ChatGPT Images θα μπορούν να παράγουν βίντεο με επίσημα αδειοδοτημένους χαρακτήρες όπως ο Mickey Mouse, η Cinderella και ο Mufasa, χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά ή οι φωνές συγκεκριμένων ηθοποιών. Η συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρά όρια για την αποφυγή ακατάλληλων απεικονίσεων, ενώ τα εργαλεία της OpenAI θα υιοθετηθούν και εσωτερικά από τα στούντιο της Disney, σε μια προσπάθεια αύξησης της παραγωγικής αποτελεσματικότητας.

Ένα ακόμη καινοτόμο στοιχείο της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση επιλεγμένων βίντεο που δημιουργούν οι χρήστες στο Disney+. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή του σύντομου περιεχομένου στην ψυχαγωγία. Παράλληλα, η Disney θα λάβει warrants για την απόκτηση πρόσθετων μετοχών της OpenAI στο μέλλον.

Το χολιγουντιανό τοπίο, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτικό. Τους προηγούμενους μήνες η Creative Artists Agency είχε κατακρίνει δημόσια το Sora, κάνοντας λόγο για «σημαντικό κίνδυνο» για τους καλλιτέχνες και θέτοντας ζητήματα αποζημίωσης και δικαιωμάτων στο δημιουργικό περιεχόμενο. Ο αναλυτής Ross Benes σημειώνει ότι «η συνεργασία ενός κολοσσού της ψυχαγωγίας με μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης θα προκαλέσει αναπόφευκτα αντιδράσεις από τις ενώσεις εργαζομένων, αλλά η επιρροή των συνδικάτων είναι περιορισμένη και δύσκολα θα ανακόψει την ορμή της AI στην παραγωγή περιεχομένου».

