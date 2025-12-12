Διαmadάκια: Τόσο χριστουγεννιάτικοι νιώθουν οι Αθηναίοι

MadWalk 2025 Mega
Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Διαmadάκια, οι Αθηναίοι μοιράζονται πόσο χριστουγεννιάτικοι είναι, αν έχουν στολίσει τα δέντρα τους και ποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ταινίες αγαπούν
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Διαmadάκια, η Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη βγαίνει στους δρόμους για να ρωτήσει τον κόσμο μια απλή αλλά βαθιά ερώτηση: «Πόσο χριστουγεννιάτικος είσαι;».

Μπαίνοντας για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, οι Αθηναίοι απάντησαν αν έχουν ήδη στολίσει το δέντρο τους ή αν σκοπεύουν να το κάνουν λίγο πριν την έλευση του 2025. Οι απαντήσεις ήταν ποικίλες: αρκετοί έχουν ήδη βυθιστεί στο πνεύμα των γιορτών, κάποιοι ακόμη ξεμπλέκουν τα κλαδιά και τα λαμπάκια, ενώ υπήρξαν και όσοι παραδέχτηκαν ότι το στολισμένο δέντρο δεν αποτελεί προτεραιότητά τους.

Και μιλώντας για Χριστούγεννα, από τα Christmas Διαmadάκια δεν θα μπορούσε να λείπει και μια ερώτηση για την Mariah Carrey και το «All i want for Christmas». Οι περισσότεροι απάντησαν πως αρχίζουν να λικνίζονται στους ρθυμούς του όταν ξεκινούν να στολίσουν το δέντρο, ένω κάποιος δήώσε πως την απολαμβάνει ήδη από το καλοκαίρι.

Το Home Alone βρήκε και αυτό τους υποστηρικτές του, καθώς οι περισσότεροι περαστικοί απάντησαν ότι δεν το έχουν δει μόνο μια φορά, αλλά το λιγότερο τέσσερις και πέντε. Βέβαια, τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που δεν αναάβουν έχουν γίνει για πολλούς η αφορμή να μεταμορφοθούν στον Grinch.

