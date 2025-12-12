Porto Leone: Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

Η μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη!

O Γρηγόρης περνάει το δαχτυλίδι των αρραβώνων στην Αγγελική, την ώρα που ο Βούλγαρης, µαθαίνοντας όλα αυτά που του έκρυβε τόσο καιρό η Γαλήνη, προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ. Γαλήνη και Γρηγόρης καταθέτουν στο τμήμα και ο Γιάμαρης προσπαθεί να λύσει τον γρίφο σχετικά µε τη συνάντησή του με τον Ζήση στα ναυπηγεία και με τον θάνατό του. Ο Καπετανάκος μαθαίνει ότι ο Στελάρας είναι ερωτευμένος µε την γυναίκα του, ενώ η Αλεξάνδρα αποφασίζει να τους στήσει µια παγίδα στον Βούλγαρη, χρησιμοποιώντας την Καίτη. Ένα κέρασμα από έναν παλιό πελάτη της παλιάς Άντζελας, κάνει τον Γρηγόρη να σαστίσει!

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 22:30 – Επεισόδιο 24

Ο Γιάμαρης υπό το φως των νέων αποδεικτικών στοιχείων αναγκάζεται να καλέσει στο τµήµα για κατάθεση τον Γρηγόρη και την Γαλήνη. Ο Βούλγαρης µαθαίνοντας όλα αυτά που του έκρυβε τόσο καιρό η Γαλήνη, προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ, όσο ο Γρηγόρης ανυποψίαστος

περνάει το δαχτυλίδι αρραβώνων στην Αγγελική. Ο Καπετανάκος μαθαίνει ότι ο Στελάρας είναι ερωτευμένος µε την γυναίκα του, ενώ ο Αντρέας πιέζει τη μάνα του να του αποκαλύψει τι σχέση μπορεί να έχει η οικογένεια Βούλγαρη με τα φονικά του Ζήση και του Στράτου.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 22:30 – Επεισόδιο 25

Ο Γιάµαρης ανακρίνει τον Γρηγόρη, προσπαθώντας να λύσει τον γρίφο σχετικά µε τη συνάντησή του με τον Ζήση στα ναυπηγεία και με τον θάνατό του. Ο Βούλγαρης, νιώθοντας προδομένος από τη Γαλήνη που έμαθε πρώτη και χειρίστηκε μόνη της όλο το ζήτημα του Στράτου, της ζητά να του πει τι άλλαξε. Η Ξένη αποχαιρετά τον πατέρα της και την Σύρα, κινώντας προς το πλοίο για Πειραιά, την ίδια στιγμή που η Λένα αποφασίζει να κάνει την τελευταία της προσπάθεια να πάρει πίσω το παιδί της. Η συμβολή, όμως, του Ορέστη και όσα θα της αποκαλύψει για το τίμημα που καλείται να πληρώσει ο Γρηγόρης σε όλη αυτήν την ιστορία θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Ο Στελάρας αποκαλύπτει στον Καπετανάκο όλη την αλήθεια για τα συναισθήματα που τρέφει για την Αλεξάνδρα, καθώς και για την εξαφάνιση του τετραδίου. Η γλώσσα του, όμως, θα δεθεί κόμπος όταν ο Καπετανάκος, µπροστά στον Αντρέα, του ζητήσει να του πει τι δουλειά έχει βάλει η Αλεξάνδρα την Αγγελική να κάνει στην εταιρεία του Βούλγαρη. Η Αλεξάνδρα, μαθαίνοντας τα τρεχάματα του Γρηγόρη µε την αστυνομία και την «βοήθεια» που ετοιμάζεται να δώσει ο Βούλγαρης στην Καίτη προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή της, αποφασίζει να τους στήσει µια παγίδα. Ένα κέρασμα από έναν παλιό πελάτη της παλιάς Άντζελας, κάνει τον Γρηγόρη να σαστίσει.

