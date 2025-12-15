MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 15.12.2025

Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι

maxilarothiki
Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη χαρίζει απαλά μαλλιά και λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε πρωί, αποτελώντας το απόλυτο beauty trick
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καθημερινότητα πολλές φορές μας στερεί λίγο χρόνο για την περιποίηση του δέρματος και των μαλλιών μας. Όμως, υπάρχει ένα απλό αλλά αποτελεσματικό κόλπο που μπορεί να αλλάξει την πρωινή σου εμφάνιση χωρίς κόπο, το μαξιλάρι από μετάξι. Μπορεί να φαίνεται σαν κάτι μικρό, αλλά τα οφέλη του ξεπερνούν την αίσθηση της απαλότητας.

Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη δεν αποτελεί μόνο μια πολυτελή επιλογή για τον ύπνο. Έχει σημαντικά οφέλη για τα μαλλιά και την επιδερμίδα. Η φυσική σύνθεση της ίνας του μεταξιού, πλούσια σε πρωτεΐνες, βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας, μειώνει τις λεπτές γραμμές και προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας κάθε πρωί χωρίς να χρειάζονται επιπλέον προϊόντα περιποίησης.

metajoti_maxilarothiki
Pinterest

Διάβασε επίσης: Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

Η ειδική υφή του μεταξιού μειώνει την τριβή ανάμεσα στα μαλλιά και το δέρμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό περιορίζει το φριζάρισμα και την εμφάνιση ρυτίδων. Τα μαλλιά παραμένουν απαλά και λεία, ενώ η επιδερμίδα φαίνεται πιο ενυδατωμένη και λαμπερή. Το μετάξινο ύφασμα έχει επίσης φυσική αντιοξειδωτική δράση που συμβάλλει στη διατήρηση της υγιούς όψης της επιδερμίδας.

maxilarothiki
Pinterest

Η αλλαγή είναι απλή. Αντικαθιστώντας μια βαμβακερή ή λινή μαξιλαροθήκη με μια μεταξωτή, μπορούν να φανούν άμεσα τα αποτελέσματα. Η επένδυση αυτή συνδυάζει πρακτική αξία και μακροχρόνια διάρκεια, καθώς η μεταξένια ύφανση παραμένει αποτελεσματική για χρόνια.

Για τη σωστή συντήρηση, το πλύσιμο σε απαλό πρόγραμμα με ήπιο απορρυπαντικό και η αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών διατηρούν την υφή και τις ιδιότητες του μεταξιού ανέπαφες. Μια μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty tricks skincare
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025

Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025

15.12.2025
Επόμενο
9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

15.12.2025

Δες επίσης

9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία
Life

9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

15.12.2025
Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025
Life

Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025

15.12.2025
Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση
Life

Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση

15.12.2025
Αντικείμενα επιβατών του Τιτανικού πωλήθηκαν για 3,5 εκατ. ευρώ
Life

Αντικείμενα επιβατών του Τιτανικού πωλήθηκαν για 3,5 εκατ. ευρώ

14.12.2025
Το viral vintage διακοσμητικό που θα θες να «κλέψεις» από το σπίτι της γιαγιάς σου
Life

Το viral vintage διακοσμητικό που θα θες να «κλέψεις» από το σπίτι της γιαγιάς σου

14.12.2025
Κόκκινο και μωβ: O «ξεπερασμένος» συνδυασμός που έρχεται να αναβαθμίσει τα γιορτινά σου looks
Fashion

Κόκκινο και μωβ: O «ξεπερασμένος» συνδυασμός που έρχεται να αναβαθμίσει τα γιορτινά σου looks

14.12.2025
Tinkerbel Cut: Η πιο ρομαντική εκδοχή του Pixie κουρέματος
Beauty

Tinkerbel Cut: Η πιο ρομαντική εκδοχή του Pixie κουρέματος

14.12.2025
Ποια ζώδια λατρεύουν τις μακροχρόνιες σχέσεις και ποια δεν αντέχουν ούτε 1 μήνα δεσμευμένοι
Life

Ποια ζώδια λατρεύουν τις μακροχρόνιες σχέσεις και ποια δεν αντέχουν ούτε 1 μήνα δεσμευμένοι

14.12.2025
To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία