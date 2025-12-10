MadWalk 2025 Mega
Σμαράγδα Καρύδη: Αποκάλυψε τις αλλαγές που θα δούμε στον ρόλο της Ντάλιας στο reunion του Παρά Πέντε

Δεν θα τη δούμε φτωχή, αλλά θα δούμε μερικές αλλαγές όσον αφορά τα οικονομικά της μέσα στα 20 χρόνια που πέρασαν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης, η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τόσο για τη μεγάλη επιστροφή του «Παρά Πέντε», όσο και για την απώλεια του πατέρα της, Ντίνου Καρύδη, που την έχει συγκινήσει βαθιά.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον πατέρα της, επισημαίνοντας πως το ταλέντο του ξεπερνούσε την αναγνώριση που τελικά έλαβε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν είχε τον χαρακτήρα να διεκδικήσει περισσότερα, ενώ συχνά άνθρωποι με μικρότερο ταλέντο φτάνουν πιο μακριά, απλώς επειδή είναι καλύτεροι «μάνατζερ» του εαυτού τους.

Παράλληλα τόνισε πως αυτό που μένει τελικά είναι η ψυχή και ο τρόπος που ένας άνθρωπος γίνεται αντιληπτός από το κοινό μέσα στον χρόνο. «Ο κόσμος τον θυμάται ως έναν καλό άνθρωπο», σημείωσε φανερά συγκινημένη.


Η Σμαράγδα Καρύδη σχολίασε επίσης πόσο προστατευτικός ήταν ο πατέρας της, λέγοντας με χιούμορ ότι ήταν «χαζομπαμπάς» και μιλούσε για εκείνη λίγο παραπάνω απ’ όσο θα ήθελε. Αναφέρθηκε και στο πώς οι γονείς της επηρέασαν την καλλιτεχνική της πορεία: «Με βοήθησαν πολύ, αλλά με δυσκόλεψαν κιόλας, γιατί δεν είχα άγνοια κινδύνου – είχα άμυνες στην αρχή».


Όσον αφορά το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το κοινό θα δει νέες σκηνές γραμμένες από τον Γιώργο Καπουτζίδη, τις οποίες έχουν ήδη γυρίσει. Μάλιστα, είπε πως όταν ξαναφόρεσε την περικεφαλαία –την iconic περούκα της Ντάλιας– μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της παρέας ξεκίνησαν αμέσως να παίζουν σαν να μην πέρασε ούτε μέρα.


Αναφερόμενη στην εξέλιξη της Ντάλιας, εξήγησε ότι δεν θα τη δούμε φτωχή, αλλά θα υπάρχουν στιγμές της ζωής της μέσα στα 20 χρόνια που πέρασαν, οι οποίες θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν και περιόδους που βίωσε η ίδια η Ελλάδα. «Μπορεί να περάσει οικονομική δυσκολία, αλλά δεν τη νοιάζουν τα χρήματα. Αυτό που την ενδιέφερε πάντα ήταν η φιλία. Τα λεφτά τα είχε, αλλά ποτέ δεν τα ήθελε – μόνο τα “φιλαράκια” της την νοιάζουν», πρόσθεσε με χαμόγελο.


