Τα ανδρικά και γυναικεία αρώματα που μυρίζουν… Χριστούγεννα από το πρώτο ψέκασμα!

Από τα μελομακάρονα και το φυσικό έλατο μέχρι τις χειμωνιάτικες βόλτες στα βουνά, τα αρώματα των γιορτών φέρνουν πίσω τις πιο ζεστές και αγαπημένες μας αναμνήσεις

Οι γιορτές έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ξυπνούν μνήμες. Αρκεί ένα άρωμα για να νιώσεις ξανά όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων. Από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι σήμερα, κάθε εποχή έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα: η κουζίνα που μοσχοβολούσε μελομακάρονα με κανέλα και πορτοκάλι, τα σοκολατένια γλυκά που περίμεναν υπομονετικά στο τραπέζι και εκείνη η ζεστή μυρωδιά κάστανου που έβγαινε από τη γέμιση της γαλοπούλας, έτοιμη για το οικογενειακό δείπνο. Για άλλους, Χριστούγεννα σημαίνουν το άρωμα του φρέσκου ελάτου μέσα στο σαλόνι ή η ξύλινη, καπνιστή μυρωδιά ενός βουνού που σε υποδέχεται σε κάθε σου βήμα.

Όσο κι αν διαφέρουν μεταξύ τους, αυτές οι μυρωδιές έχουν μια κοινή δύναμη, ξυπνούν την ίδια αίσθηση ζεστασιάς, νοσταλγίας και φιλοξενίας. Είναι αναμνήσεις που έρχονται στην επιφάνεια σαν να τις έχεις φυλαγμένες σε μικρά μπουκαλάκια, έτοιμες να ανοίξουν κάθε φορά που θες να νιώσεις λίγη από τη μαγεία των γιορτών. Και κάπως έτσι, κάθε άρωμα γίνεται κάτι περισσότερο από μια ευωδιά, γίνεται μια προσωπική ιστορία.

Διάβασε επίσης: Τα καλύτερα αρώματα για να χαρίσεις τα φετινά Χριστούγεννα σε αυτούς που αγαπάς

Αν φέτος θέλεις να «φορέσεις» ξανά αυτά τα συναισθήματα, υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργεί πάντα. Επίλεξε ανάμεσα σε γυναικεία, ανδρικά ή genderless αρώματα που αποπνέουν τη θαλπωρή των Χριστουγέννων και άφησέ τα να σε τυλίξουν όπως η αγκαλιά ενός αγαπημένου ανθρώπου. Είτε αναζητάς κάτι που θυμίζει τις παλιές οικογενειακές στιγμές είτε θέλεις τη μυρωδιά μιας χριστουγεννιάτικης ταινίας γεμάτης λαμπιόνια και στολισμένα σπίτια, τα φετινά αρώματα μπορούν να σε μεταφέρουν ακριβώς εκεί. Μια σταγόνα είναι αρκετή για να ζήσεις ξανά την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Γυναικεία αρώματα

Kayali VANILLA 28

Jean Paul Gaultier La Belle

Versace Crystal Noir

Ανδρικά αρώματα

VIKTOR & ROLF Spicebomb Infrared Eau de Toilette

Givenchy Gentleman Reserve Privee – Eau de Parfum

Byredo Vanille Antique Extrait de Parfum

Διάβασε επίσης: Το άρωμα με νότες μελιού είναι η πιο γλυκιά προσθήκη για το μπουντουάρ σου

Δες κι αυτό…