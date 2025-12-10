MadWalk 2025 Mega
Celeb News 10.12.2025

Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί

Η Rebel Wilson και η Ramona Agruma ανακοίνωσαν τη δεύτερη εγκυμοσύνη τους μέσα από ένα τρυφερό Instagram βίντεο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ramona Agruma, σύζυγος της Rebel Wilson, ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά την εγκυμοσύνη του δεύτερου παιδιού τους, με ένα τρυφερό και γεμάτο ζεστασιά βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram. Στο κλιπ υπάρχουν στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή της οικογένειας, φωτογραφίες της κόρης τους και, φυσικά, την εικόνα του θετικού τεστ εγκυμοσύνης, αποκαλύπτοντας στους θαυμαστές τους τη χαρμόσυνη είδηση.

Στη λεζάντα, το ζευγάρι έγραψε: «Τα πιο ευχάριστα νέα για την οικογένειά μας. Σύντομα θα είμαστε τέσσερις. Το δεύτερο μωρό έρχεται», στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και χαράς στους ακόλουθούς τους.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift και η Selena Gomez σε αγώνα του Travis Kelce

Η Rebel Wilson και η Ramona Agruma παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ είχαν ήδη αποκτήσει το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητέρας τον Νοέμβριο του 2022. Από τότε, η οικογένειά τους έχει γίνει ένα ζωντανό σύμβολο αγάπης και υποστήριξης, με τη Rebel και τη Ramona να μοιράζονται συχνά σπάνιες και προσωπικές στιγμές από την καθημερινότητά τους στο Instagram.

Η ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης φέρνει νέο ενθουσιασμό και προσμονή για τους ακόλουθους του ζευγαριού, που βλέπουν την οικογένεια να μεγαλώνει και να γιορτάζει την αγάπη και τη συντροφικότητα. Το βίντεο που μοιράστηκαν αποπνέει μια αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς, ενώ αναδεικνύει τη χαρά τους να μεγαλώνουν την οικογένειά τους μαζί, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

