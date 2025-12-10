Ο άνδρας που επιτέθηκε στην Ariana Grande απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga

Ο Johnson Wen, γνωστός για τις παρεμβάσεις του σε δημόσιες εκδηλώσεις, εντοπίστηκε από θαυμαστές και οδηγήθηκε εκτός του Suncorp Stadium

Ο άνδρας που είχε προκαλέσει αναστάτωση όταν εισέβαλε και άγγιξε την Ariana Grande στην πρεμιέρα του «Wicked for Good» στη Σιγκαπούρη απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga στην Αυστραλία. Ο Johnson Wen, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Pyjama Man» στο Instagram, εντοπίστηκε από θαυμαστές πριν την έναρξη της συναυλίας στο Suncorp Stadium του Μπρισμπέιν και στη συνέχεια συνοδεύτηκε εκτός του χώρου από άνδρες ασφαλείας.

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande και ο Jimmy Fallon τραγούδησαν τα «APT» και «A Whole New World» σε ένα ντουέτο-όνειρο που έγινε viral

Όταν τον εντόπισαν αρκετοί παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνσή του, φωνάζοντας «διώξτε τον από εδώ», γεγονός που προκάλεσε χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες. Ο Johnson Wen επιβεβαίωσε την αποβολή του, παραδεχόμενος στο Instagram «με πέταξαν έξω από τη συναυλία της Lady Gaga. Η συναυλία δεν αρχίζει πριν τις 8 μ.μ. Οι πρώτοι θαυμαστές με αποδοκίμαζαν».

Το περιστατικό στη Σιγκαπούρη είχε σημειωθεί στις 13 Νοεμβρίου, όταν η Ariana Grande περπατούσε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους πρωταγωνιστές του «Wicked for Good», Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum και τον σκηνοθέτη Jon M. Chu. Τότε ο Johnson Wen υπερπήδησε τα κιγκλιδώματα και όρμησε προς το μέρος της τραγουδίστριας, περνώντας το χέρι του γύρω από τους ώμους της. Η Cynthia Erivo επενέβη άμεσα σπρώχνοντάς τον μακριά».

Μετά το περιστατικό ο Johnson Wen καταδικάστηκε σε 9 ημέρες φυλάκιση για πρόκληση δημόσιας όχλησης και πλέον του έχει απαγορευθεί η είσοδος στη Σιγκαπούρη. Η δράση του είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με επανειλημμένες προσπάθειες παρεμβολής σε συναυλίες και μεγάλα γεγονότα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται παρέμβασή του σε συναυλία της Katy Perry τον Ιούνιο, ενόχληση σε εμφάνιση του The Weeknd τον Αύγουστο, καθώς και απόπειρα διάσπασης της ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024.

Διάβασε επίσης: Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts

Δες κι αυτό…