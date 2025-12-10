MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 10.12.2025

Ο άνδρας που επιτέθηκε στην Ariana Grande απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga

Ο Johnson Wen, γνωστός για τις παρεμβάσεις του σε δημόσιες εκδηλώσεις, εντοπίστηκε από θαυμαστές και οδηγήθηκε εκτός του Suncorp Stadium
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο άνδρας που είχε προκαλέσει αναστάτωση όταν εισέβαλε και άγγιξε την Ariana Grande στην πρεμιέρα του «Wicked for Good» στη Σιγκαπούρη απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga στην Αυστραλία. Ο Johnson Wen, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Pyjama Man» στο Instagram, εντοπίστηκε από θαυμαστές πριν την έναρξη της συναυλίας στο Suncorp Stadium του Μπρισμπέιν και στη συνέχεια συνοδεύτηκε εκτός του χώρου από άνδρες ασφαλείας.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande και ο Jimmy Fallon τραγούδησαν τα «APT» και «A Whole New World» σε ένα ντουέτο-όνειρο που έγινε viral

Όταν τον εντόπισαν αρκετοί παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνσή του, φωνάζοντας «διώξτε τον από εδώ», γεγονός που προκάλεσε χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες. Ο Johnson Wen επιβεβαίωσε την αποβολή του, παραδεχόμενος στο Instagram «με πέταξαν έξω από τη συναυλία της Lady Gaga. Η συναυλία δεν αρχίζει πριν τις 8 μ.μ. Οι πρώτοι θαυμαστές με αποδοκίμαζαν».

Το περιστατικό στη Σιγκαπούρη είχε σημειωθεί στις 13 Νοεμβρίου, όταν η Ariana Grande περπατούσε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους πρωταγωνιστές του «Wicked for Good», Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum και τον σκηνοθέτη Jon M. Chu. Τότε ο Johnson Wen υπερπήδησε τα κιγκλιδώματα και όρμησε προς το μέρος της τραγουδίστριας, περνώντας το χέρι του γύρω από τους ώμους της. Η Cynthia Erivo επενέβη άμεσα σπρώχνοντάς τον μακριά».

Μετά το περιστατικό ο Johnson Wen καταδικάστηκε σε 9 ημέρες φυλάκιση για πρόκληση δημόσιας όχλησης και πλέον του έχει απαγορευθεί η είσοδος στη Σιγκαπούρη. Η δράση του είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με επανειλημμένες προσπάθειες παρεμβολής σε συναυλίες και μεγάλα γεγονότα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται παρέμβασή του σε συναυλία της Katy Perry τον Ιούνιο, ενόχληση σε εμφάνιση του The Weeknd τον Αύγουστο, καθώς και απόπειρα διάσπασης της ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024.

Διάβασε επίσης: Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ariana Grande Lady Gaga Pyjama Man
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα πιο στιλάτα και οικονομικά ανδρικά fashion δώρα για το Secret Santa

Τα πιο στιλάτα και οικονομικά ανδρικά fashion δώρα για το Secret Santa

10.12.2025
Επόμενο
Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί

Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί

10.12.2025

Δες επίσης

Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου – Αυτό είναι το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί
Μουσικά Νέα

Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου – Αυτό είναι το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

10.12.2025
Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s
Reviews

Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s

10.12.2025
Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100

10.12.2025
Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok
Μουσικά Νέα

Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok

10.12.2025
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025

09.12.2025
Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Μουσικά Νέα

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

09.12.2025
«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη
Μουσικά Νέα

«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

09.12.2025
Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!
Μουσικά Νέα

Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

09.12.2025
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα

09.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου