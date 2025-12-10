Bella Hadid: Οι σπάνιες ρομαντικές εικόνες με τον σύντροφό της στο Instagram

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους, η Bella Hadid και ο Adan Banuelos συνεχίζουν να απολαμβάνουν την περίοδο του ενθουσιασμού, με τις πρόσφατες αναρτήσεις της διάσημης καλλονής στο Instagram να αποκαλύπτουν την έντονη χημεία μεταξύ τους.

Το βράδυ της Τρίτης, το μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει δίπλα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, χαμογελώντας τρυφερά στον σύντροφό της, ενώ εκείνος σκύβει για να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει. Ένα σύντομο βίντεο που συνόδευε τις εικόνες ανέβασε ακόμη περισσότερο την αίσθηση της οικειότητας και της αγάπης που μοιράζονται.

Η δυαδική τους εμφάνιση ακολουθεί μια ξεκάθαρη Western αισθητική. Η Bella επέλεξε ένα στράπλες midi φόρεμα από σκούρο μπλε ντένιμ με κουμπιά, τσέπες και γυρισμένο τελείωμα, συνδυασμένο με καφέ δερμάτινες stiletto μπότες με περίτεχνα κοψίματα και ένα κοντό suede μπουφάν με shearling επένδυση. Ο Adan από την πλευρά του προτίμησε ένα σκούρο καφέ πουκάμισο, κλασικό τζιν και suede shacket σε σοκολατί απόχρωση, ολοκληρώνοντας το σύνολό του με μαύρο καουμπόικο καπέλο και μαύρες μπότες, δημιουργώντας ένα αψεγάδιαστο δίδυμο στο στλ.

Η σχέση τους, που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023, έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή της Bella Hadid, η οποία μετακόμισε μόνιμα στο Τέξας για να βρίσκεται κοντά στον αγαπημένο της. Εκεί, η ίδια συμμετέχει σε αγώνες horse cutting, μετά από προπονήσεις με τον Adan, επαγγελματία εκπαιδευτή αλόγων. Σε συνέντευξή της στη British Vogue νωρίτερα φέτος, η Bella είχε παραδεχτεί: «Πάντα ήθελα τον καουμπόι» και πρόσθεσε με χαμόγελο: «Και είναι πραγματικά κουκλάκι, να σου πω την αλήθεια».

