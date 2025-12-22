To MasterChef κλείνει 10 χρόνια – Δες το συγκινητικό trailer του νέου κύκλου

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του MasterChef 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με τους τηλεθεατές να ανυπομονούν για τη μεγάλη πρεμιέρα του αγαπημένου μαγειρικού διαγωνισμού.

Ο κορυφαίος γαστρονομικός θεσμός της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει στο Star τον Ιανουάριο, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στους τηλεοπτικούς δέκτες. Το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer του νέου κύκλου, το οποίο ήδη συζητιέται έντονα.

Στο εντυπωσιακό βίντεο, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν – όπως πάντα – οι τρεις κριτές του διαγωνισμού: Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Πάνος Ιωαννίδης και Σωτήρης Κοντιζάς. Το concept του trailer τους τοποθετεί σε ένα παιδικό δωμάτιο, όπου παρακολουθούν ένα μικρό αγόρι να μεγαλώνει με το πέρασμα των χρόνων, συμβολίζοντας την πορεία και την εξέλιξη του MasterChef.

Οι τρεις σεφ κρατούν μια τούρτα γενεθλίων με τον αριθμό «10», γιορτάζοντας την επέτειο του διαγωνισμού, ενώ ανταλλάσσουν έναν σύντομο αλλά ιδιαίτερα συμβολικό διάλογο. «Μεγάλωσες», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με το παιδί να απαντά χαρακτηριστικά: «Μαζί μεγαλώνουμε», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη διαχρονική σχέση του MasterChef με το τηλεοπτικό κοινό.

Το πρώτο trailer του MasterChef 2026 δίνει μια πρώτη γεύση από τον επετειακό χαρακτήρα της φετινής σεζόν, προϊδεάζοντας για έναν κύκλο γεμάτο συγκινήσεις, ένταση και πολλές μαγειρικές εκπλήξεις.

