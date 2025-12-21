The Voice: Η ανακοίνωση του Γιώργου Καπουτζίδη για το πολυαναμενόμενο φινάλε

Ο παρουσιαστής ενημέρωσε το κοινό για το πολυαναμενόμενο φινάλε του talent show, υπόσχοντας συγκίνηση και δυνατές ερμηνείες

Μετά από εβδομάδες γεμάτες ένταση, δυνατές ερμηνείες και συγκινήσεις, η αγωνία των fans του The Voice of Greece έφτασε στο αποκορύφωμά της. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, στο νέο Live, ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το πολυαναμενόμενο φινάλε, προσφέροντας μια μικρή… έκπληξη που αφορά τους αγαπημένους coaches.

«Να πω μια μικρή έκπληξη. Την άλλη εβδομάδα ο ημιτελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και ο τελικός τη Δευτέρα 29», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας ενθουσιασμό και συζητήσεις ανάμεσα στους τηλεθεατές.

Ο λόγος για τη μεταφορά του τελικού σε Δευτέρα είναι για να παραμείνουν όλοι οι coaches στις θέσεις τους, χωρίς να χρειάζεται να αποχωρούν κατά τη διάρκεια του talent show λόγω των εμφανίσεών τους στα νυχτερινά κέντρα.

«Να μπορέσουμε στον τελικό να είμαστε όλοι, γιατί ξέρω έχετε τις δυσκολίες σας με τις εμφανίσεις σας στα νυχτερινά μαγαζιά. Χθες αναγκαστήκαμε στο τέλος και τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Χρήστο Μάστορα», τόνισε ο παρουσιαστής, προσθέτοντας έναν ανθρώπινο και χαλαρό τόνο στη μεγάλη ανακοίνωση.

Με αυτή την αλλαγή, οι fans μπορούν να περιμένουν ένα φινάλε γεμάτο ένταση, δυνατές ερμηνείες και συγκίνηση, με όλους τους coaches να δίνουν το παρών και να στηρίζουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι την τελευταία στιγμή.





