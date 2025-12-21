The Voice of Greece: Τα highlights, οι μονομαχίες και οι νικητές από τα Cross Battles

Δυνατές μονομαχίες, συγκίνηση και ανατροπές στα Cross Battles του The Voice of Greece, με όλους τους νικητές και τα πιο εντυπωσιακά highlights της βραδιάς

Η τηλεοπτική βραδιά της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 στο The Voice of Greece κράτησε τους τηλεθεατές καθηλωμένους, καθώς τα Cross Battles έφεραν ένταση, συγκίνηση και ανατροπές που έκαναν το show να κυριαρχήσει στα social media. Σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι από την ίδια ομάδα ανεβαίνουν στη σκηνή και μονομαχούν μεταξύ τους, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Το επεισόδιο άνοιξε με τη δυναμική είσοδο των coaches στο πλατό, ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Η Έλενα Παπαρίζου, μετά τη χθεσινή της επιστροφή, εμφανίστηκε πιο αστραφτερή και ανανεωμένη από ποτέ, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την είσοδό του υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ανήκω σε εμένα», δίνοντας τον τόνο της βραδιάς, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας πλημμύρισαν το στούντιο με τη χαρακτηριστική τους ενέργεια, ξεσηκώνοντας κοινό και τηλεθεατές.

Το πρώτο battle της βραδιάς άνοιξε με ένταση και δυνατές ερμηνείες, με τη Μαρία Βαρδάκη από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου να καταφέρνει να επικρατήσει απέναντι στη Χριστίνα Τσοντίλη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα, κερδίζοντας το πρώτο χειροκρότημα της βραδιάς.





Σε μια ακόμα δυνατή μονομαχία, η Ανδριάννα Αγγελοπούλου από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε την πρόκριση απέναντι στη Δάφνη Νικολάου από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.





Σε μια συναρπαστική μονομαχία, η Βίκυ Χατζή από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη κατάφερε να κερδίσει τον Steven Omoefe Achicor από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, κερδίζοντας το κοινό με την ερμηνεία της.





Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μονομαχία, ο Γιώργος Μεταξάς και ο Ιορδάνης Τεγκελίδης από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα κατάφεραν να επικρατήσουν της Τζωρτζίνας Μηχανού από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ερμηνεία τους.





Σε μια συναρπαστική μονομαχία, ο Θοδωρής Κουτσουπιάς από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου κατάφερε να προκριθεί απέναντι στην Πανωραία Μπούρη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα, ξεχωρίζοντας με την ερμηνεία του.





Μέχρι το επόμενο battle, ο Γιώργος Καπουτζίδης ενημέρωσε το κοινό για τις ημερομηνίες του ημιτελικού και του τελικού του The Voice of Greece. Συγκεκριμένα, ο ημιτελικός θα μεταδοθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ώστε να διευκολυνθούν οι κριτές και να είναι όλοι παρόντες στο πλατό.





Σε μια δυνατή μονομαχία, η Μυρτώ Αποστόλου από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη κατάφερε να επικρατήσει της Ζένιας Δούκα από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της.





Ο Βάγγος Δανέζης από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη κατάφερε να επικρατήσει της Μαρίας Μιχαήλ από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, αφήνοντας το κοινό ενθουσιασμένο με την ερμηνεία του.





Στο τελευταίο battle της βραδιάς, η Τζίνα Μαρία Μακριδάκη από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου κατάφερε να κερδίσει τον Θάνο Γκραίκο από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την ερμηνεία της.





