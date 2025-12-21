Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της

H Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στα γυρίσματα του The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της, που την οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Και ναι, η αγαπημένη μας Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο «The Voice of Greece»! Μετά από την περιπέτεια που είχε με την υγεία της τις προηγούμενες ημέρες, η τραγουδίστρια βρέθηκε κανονικά στην καρέκλα του κριτή στο show, καθησυχάζοντας τους πάντες!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζοντάς την είπε χαρακτηριστικά:

«Μία λέξη θα πω: σιδερένια» δείχνοντας την τραγουδίστρια στην καρέκλα του «The Voice of Greece» η οποία με τη σειρά της είπε: «Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά».





Να θυμίσουμε πως, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice» την περασμένη εβδομάδα, η τραγουδίστρια ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο στομάχι, οι οποίες σε συνδυασμό με αυξημένη κόπωση οδήγησαν στην απόφαση να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Παράλληλα, από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται για μια δυναμική καλλιτεχνική σύμπραξη με τον Τάκη Ζαχαράτο στο NOX. Οι δύο τους συναντιούνται στο «The Velvet Night», ένα εντυπωσιακό show όπου το cabaret συναντά το musical, με έντονα θεατρικά στοιχεία, χορό, εντυπωσιακά visuals και σύγχρονη αισθητική.

Μάλιστα η Έλενα Παπαρίζου έκανε και ανάρτηση στο Facebook την οποία συνόδευσε με 2 φωτογραφίες της και το σχόλιο «i’m back».

Η πετυχημένη τραγουδίστρια, Έλενα Παπαρίζου, μπήκε εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, αφού μετά την πρόβα του «The Voice of Greece» αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

