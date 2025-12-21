MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 21.12.2025

Τα DIY χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που κάνουν τη βεράντα να ξεχωρίζει

Τα γιγάντια χριστουγεννιάτικα λαμπάκια είναι το DIY decor trend που ανανεώνει βεράντα και κήπο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που η διακόσμηση αποκτά χαρακτήρα και η φαντασία βρίσκει τον χώρο της. Πλέον, ο στολισμός δεν περιορίζεται μόνο στο σαλόνι ή στο δέντρο, αλλά απλώνεται στη βεράντα, στον κήπο και σε κάθε σημείο του σπιτιού που μπορεί να φωτιστεί γιορτινά. Κι αν σου αρέσουν οι DIY ιδέες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, αυτό το χριστουγεννιάτικο trend αξίζει σίγουρα την προσοχή σου.

Η πιο fun ιδέα που κυκλοφορεί φέτος στα social media είναι τα γιγάντια χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερο budget ούτε επαγγελματικό εξοπλισμό, μόνο λίγη διάθεση για κατασκευή και παιχνίδι με το φως. Το αποτέλεσμα θυμίζει σκηνικό από χριστουγεννιάτικη ταινία και μετατρέπει τον χώρο σε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.

Για να ξεκινήσεις, θα χρειαστείς πλαστικά μπουκάλια αναψυκτικού δύο λίτρων, ακρυλικά χρώματα, ένα σκέλος από χριστουγεννιάτικα φωτάκια με μεγάλους λαμπτήρες κατάλληλους για εξωτερικό χώρο, μικρές πράσινες στρογγυλές ζαρντινιέρες, πράσινο αφρώδες προστατευτικό σωλήνα, ψαλίδι ή κοπίδι, πινέλο και πιστόλι θερμής κόλλας. Η λογική είναι απλή: κάθε μπουκάλι αντιστοιχεί σε έναν λαμπτήρα και οι διαστάσεις πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους ώστε να «κουμπώσουν» σωστά.

Το πρώτο βήμα είναι να κόψεις το επάνω μέρος από κάθε μπουκάλι, λίγο κάτω από το καπάκι. Στη συνέχεια, βάφεις τα μπουκάλια στα χρώματα που σου αρέσουν και τα αφήνεις να στεγνώσουν καλά. Αυτό είναι και το πιο δημιουργικό στάδιο, αφού μπορείς να παίξεις με έντονες αποχρώσεις ή να κινηθείς σε πιο minimal επιλογές.

kipos_fwta
Pinterest

Όταν τα μπουκάλια είναι έτοιμα, περνάς στο φωτιστικό κομμάτι. Ξεβιδώνεις τους υπάρχοντες λαμπτήρες από τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια και τους αντικαθιστάς με μεγαλύτερους. Στο κάτω μέρος κάθε ζαρντινιέρας ανοίγεις μια τρύπα ώστε να περνά η βάση του λαμπτήρα. Το φωτάκι περνά μέσα από τη ζαρντινιέρα και σταθεροποιείται βιδώνοντας τον λαμπτήρα στη θέση του.

Αφού έχεις έτοιμη αυτή τη βάση, κολλάς το βαμμένο μπουκάλι πάνω στη ζαρντινιέρα με θερμή κόλλα. Για να κρύψεις το καλώδιο και να δώσεις την αίσθηση του χοντρού, κλασικού χριστουγεννιάτικου σύρματος, ανοίγεις μια ευθεία γραμμή στον αφρώδη σωλήνα, περνάς μέσα το καλώδιο και τυλίγεις ένα δεύτερο κομμάτι γύρω του για το χαρακτηριστικό στριφτό εφέ. Στερεώνεις τις άκρες με κόλλα και το αποτέλεσμα δείχνει απολύτως ολοκληρωμένο.

@andreabea.c my FAVE DIY of all time✨ @dani klarić and I made 48 ft of XL Christmas lights in her backyard and I fear I am now officially a real life elf. #christmasdiy #diychristmasdecor #diychristmascrafts ♬ Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee

Τα γιγάντια λαμπάκια μπορούν να τοποθετηθούν σε δέντρα, στα κάγκελα της βεράντας, σε κάποιο παράθυρο ή ακόμη και σε μια γωνιά του εσωτερικού χώρου για πιο playful διάθεση. Είναι ένας απλός τρόπος να δώσεις έντονο χριστουγεννιάτικο vibe χωρίς να μοιάζει με τον κλασικό στολισμό που βλέπεις παντού.

