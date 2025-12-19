MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 20.12.2025

Η Ξένια Τσίρκοβα στέφθηκε μεγάλη νικήτρια του GNTM 2025

gntm_final (3)
Η Ξένια Τσίρκοβα ξεχώρισε στον μεγάλο τελικό, εντυπωσιάζοντας όλους τους κριτές και στις τρεις δοκιμασίες της βραδιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από έναν τελικό γεμάτο λάμψη, δημιουργικότητα και ένταση, η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε Greece’s Next Top Model 2025. Ο δρόμος προς την κορυφή δεν ήταν εύκολος. H Ξένια ξεχώρισε ανάμεσα στους φιναλίστ, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια, η αυτοπεποίθηση και η φινέτσα της την έφεραν στη θέση που της άξιζε.

Οι τρεις φιναλίστ ξεκίνησαν τον τελικό μετά την αποχώρηση της Ειρήνης, με τον Ανέστη και τον Γιώργο να δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά. Στη δεύτερη δοκιμασία, τα μοντέλα ποζάρισαν με έναν πολυέλαιο ως πολυτελές prop, αναδεικνύοντας δημιουργικότητα, έκφραση και κίνηση, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε φινέτσα και καλλιτεχνική αισθητική.

gntm_final (2)
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: GNTM 2025: Αυτός είναι ο διαγωνιζόμενος που αποχώρησε πρώτος από τον τελικό

Όταν ήρθε η στιγμή της ανακοίνωσης, η Ξένια στέφθηκε νικήτρια με ενθουσιασμό και συγκίνηση. Η πορεία της στο GNTM 2025 επιβεβαίωσε την άξια της νίκης, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό και τους κριτές.

Ένας τελικός γεμάτος λάμψη, δημιουργικότητα και αισθησιασμό ολοκληρώθηκε με την Ξένια στην κορυφή, γράφοντας το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία του Greece’s Next Top Model.

Διάβασε επίσης: GNTM 6: Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με την πρώτη ανατροπή

GNTM GNTM 6 GNTM Greece's Next Top Model
