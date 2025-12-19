MadWalk 2025 Mega
TV 19.12.2025

GNTM 2025: Αυτός είναι ο διαγωνιζόμενος που αποχώρησε πρώτος από τον τελικό

Η πρώτη δοκιμασία του μεγάλου τελικού του GNTM 2025 έφερε την αποχώρηση ενός φιναλίστ, αφήνοντας τρεις να συνεχίσουν για τον τίτλο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ειρήνη Βασιλειάδου έφτασε μέχρι τον τελικό του GNTM 2025, αλλά η πορεία της σταμάτησε λίγο πριν τη μεγάλη νίκη. Η αποχώρησή της από τον πρώτο γύρο του τελικού προκάλεσε έντονα συναισθήματα τόσο στους φιναλίστ όσο και στην κριτική επιτροπή, αποδεικνύοντας πόσο αμφίρροπη ήταν η μάχη για την κορυφή.

Μαζί με την Ειρήνη, στην πρώτη φάση του τελικού συμμετείχαν ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα. Παρά την εξαιρετική πορεία της καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου και τη δημοφιλία της, οι κρίσιμες λεπτομέρειες στην πασαρέλα την άφησαν εκτός της τελικής τριάδας.

Καθώς ανακοινωνόταν η αποχώρησή της, η Ειρήνη δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου της έδωσε λόγια ενθάρρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι ανοίγονται νέες ευκαιρίες για εκείνη στον χώρο της μόδας. Οι υπόλοιποι τρεις φιναλίστ, ο Ανέστης, ο Γιώργος και η Ξένια, συνέχισαν στον τελικό, με την αγωνία να παραμένει έντονη για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο.

Η ίδια η Ειρήνη ανέφερε ότι δεν περίμενε την αποχώρησή της, καθώς πίστευε ότι τα πήγε καλύτερα από κάποιους άλλους στη δοκιμασία. «Νόμιζα ότι θα προχωρούσα, αλλά σέβομαι την κρίση της επιτροπής. Στεναχώρια υπάρχει, αλλά όχι θυμός», δήλωσε με ειλικρίνεια, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν έκρυψε τη θλίψη της, αναφέροντας ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα της μοντέλα.

