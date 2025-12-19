Δυναμικό ξεκίνημα για το Avatar: Fire And Ash

Το «Avatar: Fire And Ash» κατέγραψε ισχυρή επίδοση στις προεπισκοπήσεις της Πέμπτης, μία ημέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν αφορούν αποκλειστικά τις προβολές προεπισκόπησης και όχι την πλήρη πρώτη ημέρα προβολής ή το άνοιγμα του τριημέρου. Η νέα ταινία του James Cameron συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια δολάρια από τα Thursday night previews, δείχνοντας από νωρίς τη δυναμική της στο box office. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα έσοδα έως τώρα φτάνουν τα 72 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει 17 εκατομμύρια από την Κίνα την πρώτη ημέρα προβολής εκεί και 43 εκατομμύρια από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η Κίνα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική απήχηση του σύμπαντος του Avatar, με το άνοιγμα να συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα για παραγωγή της MPA.

Το «Avatar Fire And Ash», με πρωταγωνίστρια τη Zoe Saldaña στον ρόλο της Neytiri, ξεκινά την πορεία του με θετικά σημάδια, ωστόσο η πραγματική εικόνα της εμπορικής του δυναμικής θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επίσημου τριημέρου προβολής.

Στο ίδιο box office το θρίλερ «The Housemaid» της Lionsgate με πρωταγωνίστριες τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried σημείωσε 2.2 εκατομμύρια δολάρια από τα previews, παρουσιάζοντας ενθαρρυντικά σημάδια ενόψει της εορταστικής περιόδου. Η ταινία σκηνοθετείται από τον Paul Feig και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Freida McFadden. Ικανοποιητική εκκίνηση κατέγραψε και το «The SpongeBob Movie Search for SquarePants» της Paramount με 1.4 εκατομμύρια δολάρια από προβολές προεπισκόπησης, ενώ το κοινό δείχνει ιδιαίτερα θετικό απέναντι στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια του δημοφιλούς ήρωα.

Το «Avatar Fire And Ash» αποδεικνύει από τα πρώτα του βήματα ότι το κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε ο James Cameron εξακολουθεί να ασκεί ισχυρή έλξη στο παγκόσμιο κοινό, επιβεβαιώνοντας πως η Πανδώρα παραμένει ένας από τους πιο ανθεκτικούς και εμπορικά ισχυρούς κόσμους στη σύγχρονη κινηματογραφία.

