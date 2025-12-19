MadWalk 2025 Mega
Food 19.12.2025

Αυτή είναι η άγνωστη ελληνική λέξη για το σάντουιτς

sandwich (3)
Αυτή είναι η λέξη της ελληνικής γλώσσας που περιγράφει το σάντουιτς, αλλά παραμένει άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην καθημερινότητά μας, χρησιμοποιούμε πλήθος ξένων λέξεων χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Μια από αυτές είναι το «σάντουιτς», ένα φαγητό που συνοδεύει τα παιδικά μας χρόνια και το κολατσιό για το σχολείο, αλλά και τις γρήγορες λύσεις στη δουλειά ή στο σπίτι. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί αν αυτό το αγαπημένο σνακ έχει ελληνικό αντίστοιχο; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, μόνο που δεν καθιερώθηκε ποτέ: πρόκειται για το «αμφίψωμο».

Η λέξη «αμφίψωμο» προέρχεται από τον συνδυασμό «αμφί-» και «ψωμί», και υποδηλώνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με το σάντουιτς: δύο φέτες ψωμιού που περικλείουν γέμιση. Παρά την προσπάθεια να εισαχθεί στη γλώσσα, η λέξη δεν κατάφερε να γίνει καθημερινή και σήμερα μάλλον κανείς δεν θα την αναγνώριζε, ούτε σε λεξικό ούτε σε φούρνο. Το βιβλίο του 2007 από το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα παραθέτει τη λέξη μαζί με άλλες αποτυχημένες προσπάθειες ελληνικής μετάφρασης ξένων όρων, όπως «υαλοθέσιον» ή «κρεατοσφαιρίδιο».

sandwich
Pinterest

Ποια είναι η ιστορία του σάντουιτς

Η ιστορία του σάντουιτς είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Το όνομά του προέρχεται από τον Κόμη του Σάντουιτς, Τζον Μοντάγου, έναν Άγγλο ευγενή που ήταν φανατικός παίκτης χαρτιών. Για να μην διακόπτει τις παρτίδες του για φαγητό, ζήτησε να του φέρουν κρέας ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί, ώστε να τρώει χωρίς να λερώνονται τα χέρια του. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα που ταξίδεψε στην Αγγλία και σύντομα σε όλη την Ευρώπη.

Το σάντουιτς γρήγορα έγινε σύμβολο του γρήγορου γεύματος, με άπειρες παραλλαγές από κλασικό τοστ με τυρί και ζαμπόν μέχρι δημιουργικούς συνδυασμούς λαχανικών, αλλαντικών και σαλτσών. Στην Ελλάδα, το σάντουιτς έχει επίσης αποκτήσει διαφορετικές ταυτότητες. Στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, μερικοί χρησιμοποιούν τον όρο για να περιγράψουν το σουβλάκι ή το πιτόγυρο. Όμως, αν αναρωτιέσαι πού και πότε θα ακούσεις τη λέξη «αμφίψωμο», η απάντηση είναι απλή: σχεδόν ποτέ.

sandwich
Pinterest

Το σάντουιτς, λοιπόν, παραμένει ένα καθημερινό αγαπημένο φαγητό, που ενώ η ελληνική γλώσσα έχει φροντίσει να του δώσει ελληνική ταυτότητα, η διεθνής λέξη επικράτησε τελικά σε όλες τις ηλικίες και τα γούστα. Ένα μικρό παράδειγμα του πώς οι ξένες λέξεις εισχωρούν στη γλώσσα μας, κάνοντας ταυτόχρονα τη ζωή μας πιο εύκολη και γευστική.

