Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές

Από ατάκες και αντιδράσεις μέχρι στιγμές αγωνίας, το X πλημμύρισε memes και σχόλια κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού του GNTM 2025

Μετά από μήνες γεμάτους μόδα, ένταση και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές, ο μεγάλος τελικός του GNTM 2025 δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε το X. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι χρήστες της πλατφόρμας πλημμύρισαν το timeline με memes, σχόλια και ατάκες, μετατρέποντας τον τελικό σε ένα ακόμη viral γεγονός που ξεπέρασε τα όρια της τηλεόρασης.

Από τις πρώτες εμφανίσεις των φιναλίστ μέχρι τις αντιδράσεις της κριτικής επιτροπής, τίποτα δεν έμεινε ασχολίαστο. Κάθε έκφραση, κάθε παύση και κάθε απρόοπτο έγιναν υλικό για χιούμορ, με τα memes να αποτυπώνουν την ένταση του διαγωνισμού αλλά και την υπερβολή που χαρακτηρίζει έναν τόσο λαμπερό τελικό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι στιγμές αγωνίας πριν τις ανακοινώσεις, με το κοινό στο X να σχολιάζει σε πραγματικό χρόνο, συγκρίνοντας, προβλέποντας και τρολάροντας τα πάντα. Τα hashtags του GNTM βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των trends, επιβεβαιώνοντας πως το κοινό παρακολουθούσε με αμείωτο ενδιαφέρον κάθε λεπτό της βραδιάς.

Λάμπεις Μπάμπη μου!

Ποιος είναι ο Σαλβαντόρ Νταλί τελικά;

-Το κόνσεπτ είναι εμπνευσμένο από τον Σαλβαντόρ Νταλί.

-Ο νικητής του Next Top Model Ισπανίας είναι αυτός; #gntmgr pic.twitter.com/tABeaqnOQr — Φακλάνα™ (@Faklana38) December 19, 2025

Παντού ταιριάζει μια Ντένη Μαρκορά

Το #gntmgr φέτος ήταν σαν εκείνο το γιαλατζί survivor στην Κουρούτα Ηλείας που περνούσαν από πίσω ντελίβερι pic.twitter.com/Q0n8UWqXGi — Σφετερίστρια ✨ (@paolabrracho) December 19, 2025

Δεν βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν

Κάποιοι έχουν ήδη ψηφίσει

ΑΝ ΔΕΝ κερδίσει αυτό το κορίτσι… τι να πω;;; ΑΠΛΑ ΥΠΕΡΟΧΗ!!!#gntmgr pic.twitter.com/HqvwQiyHcl — ΠληκτροφωνίΧ GR (@LocoWorldGR2) December 18, 2025

Μου θυμίζει Νικόλ Κίντμαν στα πράιμ της, είναι θεά παιδιά #GNTMgr pic.twitter.com/zMO8p9pbHC — Η Αβυσσαλέα (@avyssalea) December 18, 2025

Όταν δεν σταματάει να δίνει τη μία λήψη καλύτερη από την άλλη

Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο

Κάθε λήψη απλά υπέροχη

Πολλά μπράβο στην Ξένια ✨️ #gntmgr pic.twitter.com/r5ZKv4kN2c — (@jimandr2) December 19, 2025

Το mood των κριτών

Οι κριτές σημερα ο,τι και να δουν#gntmgr pic.twitter.com/qcPr7VHIxz — Πίνα Κωλάδα (@angrywookie92) December 19, 2025

Παντού αυτή η Taylor Swift

