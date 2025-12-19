MadWalk 2025 Mega
Social Trends 19.12.2025

Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές

Από ατάκες και αντιδράσεις μέχρι στιγμές αγωνίας, το X πλημμύρισε memes και σχόλια κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού του GNTM 2025
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από μήνες γεμάτους μόδα, ένταση και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές, ο μεγάλος τελικός του GNTM 2025 δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε το X. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι χρήστες της πλατφόρμας πλημμύρισαν το timeline με memes, σχόλια και ατάκες, μετατρέποντας τον τελικό σε ένα ακόμη viral γεγονός που ξεπέρασε τα όρια της τηλεόρασης.

Από τις πρώτες εμφανίσεις των φιναλίστ μέχρι τις αντιδράσεις της κριτικής επιτροπής, τίποτα δεν έμεινε ασχολίαστο. Κάθε έκφραση, κάθε παύση και κάθε απρόοπτο έγιναν υλικό για χιούμορ, με τα memes να αποτυπώνουν την ένταση του διαγωνισμού αλλά και την υπερβολή που χαρακτηρίζει έναν τόσο λαμπερό τελικό.

Διάβασε επίσης: GNTM 6: Τα 4 μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι στιγμές αγωνίας πριν τις ανακοινώσεις, με το κοινό στο X να σχολιάζει σε πραγματικό χρόνο, συγκρίνοντας, προβλέποντας και τρολάροντας τα πάντα. Τα hashtags του GNTM βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των trends, επιβεβαιώνοντας πως το κοινό παρακολουθούσε με αμείωτο ενδιαφέρον κάθε λεπτό της βραδιάς.

Λάμπεις Μπάμπη μου!

Ποιος είναι ο Σαλβαντόρ Νταλί τελικά;

Παντού ταιριάζει μια Ντένη Μαρκορά

Δεν βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν

Κάποιοι έχουν ήδη ψηφίσει

Το mood των κριτών

Παντού αυτή η Taylor Swift

Διάβασε επίσης: GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

Δες κι αυτό…

 

